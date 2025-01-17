Thala APT 圖標

Thala APT 價格 (THAPT)

USD

Thala APT (THAPT) 實時價格圖表

$9.3
$9.3$9.3
+1.80%(1D)

今天 Thala APT (THAPT) 的價格

今天 Thala APT (THAPT) 的實時價格爲 9.3 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。THAPT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Thala APT 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.99M USD
- Thala APT 當天價格變化爲 +1.82%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Thala APT (THAPT) 價格表現 USD

今天內，Thala APT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.166209
在過去30天內，Thala APT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.8038021300
在過去60天內，Thala APT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.1231072300
在過去90天內，Thala APT 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.815157592879955

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.166209+1.82%
30天$ -2.8038021300-30.14%
60天$ -2.1231072300-22.82%
90天$ -0.815157592879955-8.05%

Thala APT (THAPT) 價格分析

Thala APT 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 9.02
$ 9.02$ 9.02

$ 9.44
$ 9.44$ 9.44

$ 19.21
$ 19.21$ 19.21

+0.34%

+1.82%

+6.19%

Thala APT (THAPT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.99M
$ 4.99M$ 4.99M

0.00
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什麼是Thala APT (THAPT)

thAPT is a liquid staking token that's loosely pegged to APT

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Thala APT (THAPT) 資源

官網

大家還在問：關於 Thala APT (THAPT) 的其他問題

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THAPT 兌換爲當地貨幣

1 THAPT 兌換 AUD
A$14.88
1 THAPT 兌換 GBP
7.533
1 THAPT 兌換 EUR
9.021
1 THAPT 兌換 USD
$9.3
1 THAPT 兌換 MYR
RM41.85
1 THAPT 兌換 TRY
329.406
1 THAPT 兌換 JPY
¥1,444.29
1 THAPT 兌換 RUB
959.016
1 THAPT 兌換 INR
805.38
1 THAPT 兌換 IDR
Rp152,458.992
1 THAPT 兌換 PHP
544.887
1 THAPT 兌換 EGP
￡E.468.72
1 THAPT 兌換 BRL
R$56.358
1 THAPT 兌換 CAD
C$13.299
1 THAPT 兌換 BDT
1,130.694
1 THAPT 兌換 NGN
14,485.959
1 THAPT 兌換 UAH
392.274
1 THAPT 兌換 VES
Bs502.2
1 THAPT 兌換 PKR
Rs2,594.793
1 THAPT 兌換 KZT
4,933.65
1 THAPT 兌換 THB
฿321.222
1 THAPT 兌換 TWD
NT$306.063
1 THAPT 兌換 CHF
Fr8.463
1 THAPT 兌換 HKD
HK$72.354
1 THAPT 兌換 MAD
.د.م93.465