Measurable Data 價格 (MDT)
今天 Measurable Data (MDT) 的實時價格爲 0.04153401 USD。目前其市值爲 $ 25.15M USD。MDT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Measurable Data 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.33M USD
- Measurable Data 當天價格變化爲 +5.79%
- 其循環供應量爲 606.32M USD
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今天內，Measurable Data 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00227288。
在過去30天內，Measurable Data 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0079921195。
在過去60天內，Measurable Data 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0143461294。
在過去90天內，Measurable Data 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00051930083641127。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00227288
|+5.79%
|30天
|$ -0.0079921195
|-19.24%
|60天
|$ -0.0143461294
|-34.54%
|90天
|$ -0.00051930083641127
|-1.23%
Measurable Data 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.13%
+5.79%
+17.11%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
DT量數是一個去中心化的大數據價值經濟。作為用戶、數據購買方、數據供應商之間的交流單位，對數據價值進行量化。 MDT量數對貢獻匿名大數據的廣大用戶進行獎勵，並為數據購買方提供更有效率的消費方案，致力於改變普通用戶處於生物鏈底端的現狀，打造一個更加公正透明的數據交易環境。該生態首個應用MailTime為團隊積累500多萬用戶，是矽谷頂尖加速器Y Combinator孵化項目，由Gmail創始人Paul Buchheit親自孵化。 如今，用戶免費使用互聯網科技公司所開發的產品及服務，但在背後用戶其實需要妥協自己的各類數據作為交換。願意加入量數幣生態並分享自己匿名數據的用戶，將因此獲得相應的量數幣作為激勵。為了賦予用戶數據準確、公正的價值，量數幣的生態系統中每一個被調用的、驗證為有經濟價值的數據點均為量數點，也是此生態中被交易的數據點。在量數幣的生態系統下，數據交易不再是單向的猜測的遊戲，數據買家與數據供應商將共同受智能合約約束及保障。所有的數據點交易都會被區塊鏈記錄下來，也避免了數據造假的問題，解決了大數據溯源和匿名無法共存的矛盾。
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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 MDT 兌換 AUD
A$0.0660390759
|1 MDT 兌換 GBP
￡0.033227208
|1 MDT 兌換 EUR
€0.0402879897
|1 MDT 兌換 USD
$0.04153401
|1 MDT 兌換 MYR
RM0.1852416846
|1 MDT 兌換 TRY
₺1.4956397001
|1 MDT 兌換 JPY
¥6.3098467992
|1 MDT 兌換 RUB
₽4.0134313863
|1 MDT 兌換 INR
₹3.6080594487
|1 MDT 兌換 IDR
Rp680.8853008944
|1 MDT 兌換 PHP
₱2.4156180216
|1 MDT 兌換 EGP
￡E.2.0879146827
|1 MDT 兌換 BRL
R$0.2400665778
|1 MDT 兌換 CAD
C$0.0593936343
|1 MDT 兌換 BDT
৳5.0509509561
|1 MDT 兌換 NGN
₦62.363316015
|1 MDT 兌換 UAH
₴1.7311375368
|1 MDT 兌換 VES
Bs2.4920406
|1 MDT 兌換 PKR
Rs11.6145705564
|1 MDT 兌換 KZT
₸21.136657689
|1 MDT 兌換 THB
฿1.4150637207
|1 MDT 兌換 TWD
NT$1.3619001879
|1 MDT 兌換 CHF
Fr0.0377959491
|1 MDT 兌換 HKD
HK$0.3235499379
|1 MDT 兌換 MAD
.د.م0.4170014604