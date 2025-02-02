Chicken 圖標

Chicken 價格 (KFC)

USD

Chicken (KFC) 實時價格圖表

$2.89
$2.89$2.89
+2.40%(1D)

今天 Chicken (KFC) 的價格

今天 Chicken (KFC) 的實時價格爲 2.89 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。KFC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Chicken 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.96 USD
- Chicken 當天價格變化爲 +2.42%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Chicken (KFC) 價格表現 USD

今天內，Chicken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.068349
在過去30天內，Chicken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.8655570230
在過去60天內，Chicken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.5757330840
在過去90天內，Chicken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.8899989927072623458412

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.068349+2.42%
30天$ -0.8655570230-29.95%
60天$ -0.5757330840-19.92%
90天$ +2.8899989927072623458412+286,907,557.72%

Chicken (KFC) 價格分析

Chicken 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.82
$ 2.82$ 2.82

$ 2.89
$ 2.89$ 2.89

$ 98.76
$ 98.76$ 98.76

+0.02%

+2.42%

-6.01%

Chicken (KFC) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.96
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0.00
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什麼是Chicken (KFC)

ChickenSwap is completely distinguishable from the existing DEX’s on the market. While adopting the brilliant model of automatic market maker (AMM) and staking mining mechanism from Sushiswap , ChickenSwap is a more simplified, fair, secure, and profitable version of SUSHI that will launch in multiple phases to ensure sustainability.

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Chicken (KFC) 資源

官網

大家還在問：關於 Chicken (KFC) 的其他問題

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KFC 兌換爲當地貨幣

1 KFC 兌換 AUD
A$4.624
1 KFC 兌換 GBP
2.312
1 KFC 兌換 EUR
2.7744
1 KFC 兌換 USD
$2.89
1 KFC 兌換 MYR
RM12.8605
1 KFC 兌換 TRY
103.173
1 KFC 兌換 JPY
¥448.4702
1 KFC 兌換 RUB
284.8673
1 KFC 兌換 INR
250.5341
1 KFC 兌換 IDR
Rp47,377.0416
1 KFC 兌換 PHP
168.8338
1 KFC 兌換 EGP
￡E.145.1358
1 KFC 兌換 BRL
R$16.8776
1 KFC 兌換 CAD
C$4.1905
1 KFC 兌換 BDT
352.869
1 KFC 兌換 NGN
4,466.7551
1 KFC 兌換 UAH
120.6575
1 KFC 兌換 VES
Bs167.62
1 KFC 兌換 PKR
Rs807.0325
1 KFC 兌換 KZT
1,499.7366
1 KFC 兌換 THB
฿97.682
1 KFC 兌換 TWD
NT$95.1966
1 KFC 兌換 CHF
Fr2.6299
1 KFC 兌換 HKD
HK$22.5131
1 KFC 兌換 MAD
.د.م29.0445