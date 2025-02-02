Chicken 價格 (KFC)
今天 Chicken (KFC) 的實時價格爲 2.89 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。KFC 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Chicken 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.96 USD
- Chicken 當天價格變化爲 +2.42%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Chicken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.068349。
在過去30天內，Chicken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.8655570230。
在過去60天內，Chicken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.5757330840。
在過去90天內，Chicken 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +2.8899989927072623458412。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.068349
|+2.42%
|30天
|$ -0.8655570230
|-29.95%
|60天
|$ -0.5757330840
|-19.92%
|90天
|$ +2.8899989927072623458412
|+286,907,557.72%
Chicken 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.02%
+2.42%
-6.01%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
ChickenSwap is completely distinguishable from the existing DEX’s on the market. While adopting the brilliant model of automatic market maker (AMM) and staking mining mechanism from Sushiswap , ChickenSwap is a more simplified, fair, secure, and profitable version of SUSHI that will launch in multiple phases to ensure sustainability.
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|1 KFC 兌換 AUD
A$4.624
|1 KFC 兌換 GBP
￡2.312
|1 KFC 兌換 EUR
€2.7744
|1 KFC 兌換 USD
$2.89
|1 KFC 兌換 MYR
RM12.8605
|1 KFC 兌換 TRY
₺103.173
|1 KFC 兌換 JPY
¥448.4702
|1 KFC 兌換 RUB
₽284.8673
|1 KFC 兌換 INR
₹250.5341
|1 KFC 兌換 IDR
Rp47,377.0416
|1 KFC 兌換 PHP
₱168.8338
|1 KFC 兌換 EGP
￡E.145.1358
|1 KFC 兌換 BRL
R$16.8776
|1 KFC 兌換 CAD
C$4.1905
|1 KFC 兌換 BDT
৳352.869
|1 KFC 兌換 NGN
₦4,466.7551
|1 KFC 兌換 UAH
₴120.6575
|1 KFC 兌換 VES
Bs167.62
|1 KFC 兌換 PKR
Rs807.0325
|1 KFC 兌換 KZT
₸1,499.7366
|1 KFC 兌換 THB
฿97.682
|1 KFC 兌換 TWD
NT$95.1966
|1 KFC 兌換 CHF
Fr2.6299
|1 KFC 兌換 HKD
HK$22.5131
|1 KFC 兌換 MAD
.د.م29.0445