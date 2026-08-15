Catcoin 今日價格

Catcoin (CATCOIN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.54%。目前 CATCOIN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CATCOIN。

Catcoin 目前市值在 $ 81,402 排名第 #-，流通供應量為 999.44M CATCOIN。過去 24 小時內，CATCOIN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00198659，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CATCOIN 在過去一小時內波動了 -1.24%，過去7 天內波動了 -16.06%。過去一天，總交易量達到 --。

Catcoin（CATCOIN）市場資訊

市值 $ 81.40K$ 81.40K $ 81.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 81.40K$ 81.40K $ 81.40K 流通量 999.44M 999.44M 999.44M 總供應量 999,443,122.705736 999,443,122.705736 999,443,122.705736

Catcoin 的目前市值為 $ 81.40K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CATCOIN 的流通量為 999.44M，總供應量是 999443122.705736，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 81.40K。