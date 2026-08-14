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Bitway 目前實時價格為 0,293504 TWD。BTW 市值為 645.708.800 TWD。追蹤台灣的 BTW 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Bitway 目前實時價格為 0,293504 TWD。BTW 市值為 645.708.800 TWD。追蹤台灣的 BTW 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Bitway 圖標

Bitway實時價格 (BTW)

1 BTW 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$9,38332288
NT$9,38332288NT$9,38332288
+9.68%1D
TWD
Bitway (BTW) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:30:16 (UTC+8)

Bitway 今日價格

Bitway (BTW) 今日實時價格為 NT$ 0,293504，過去 24 小時內變化了 9,68%。目前 BTW 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,293504 每 BTW。

Bitway 目前市值在 NT$ 645.71M 排名第 #221，流通供應量為 2.20B BTW。過去 24 小時內，BTW 的交易價格在 NT$ 0,255071（低點）和 NT$ 0,308004（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 4,10288005083073717，而歷史最低價為 NT$ 0,2457470609561955427

短期表現方面，BTW 在過去一小時內波動了 -%0,31，過去7 天內波動了 +%49,53。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.69M

Bitway（BTW）市場資訊

No.221

NT$ 645.71M
NT$ 645.71MNT$ 645.71M

NT$ 1.69M
NT$ 1.69MNT$ 1.69M

NT$ 2,94B
NT$ 2,94BNT$ 2,94B

2.20B
2.20B 2.20B

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

%22,00

BSC

Bitway 的目前市值為 NT$ 645.71M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.69M。BTW 的流通量為 2.20B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2,94B

Bitway 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0,255071
NT$ 0,255071NT$ 0,255071
24H最低價
NT$ 0,308004
NT$ 0,308004NT$ 0,308004
24H最高價

NT$ 0,255071
NT$ 0,255071NT$ 0,255071

NT$ 0,308004
NT$ 0,308004NT$ 0,308004

NT$ 4,10288005083073717
NT$ 4,10288005083073717NT$ 4,10288005083073717

NT$ 0,2457470609561955427
NT$ 0,2457470609561955427NT$ 0,2457470609561955427

-%0,31

+%9,68

+%49,53

+%49,53

Bitway（BTW）價格歷史 TWD

跟蹤 Bitway 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0,82814155+%9,68
30天NT$ +0,233477+%388,95
60天NT$ +0,202977+%224,21
90天NT$ +0,278555+%1.863,36
Bitway 今日價格變化

今天，BTW 記錄了 NT$ +0,82814155 (+%9,68) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Bitway 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0,233477 (+%388,95)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Bitway 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，BTW 的變化為 NT$ +0,202977 (+%224,21)，從而更廣泛地了解其表現。

Bitway 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0,278555 (+%1.863,36)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Bitway（BTW）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Bitway 價格歷史頁面

Bitway 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Bitway 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Bitway 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 BTW 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

BTW_USDT在4小時周期運行於0.286901，價格突破R1阻力位0.27889並逼近R2樞軸0.28732。當前價位高於樞軸0.27121與S1/S2支撐區，呈現上行結構延伸狀態。多空博弈重心位於樞軸上方，短期趨勢維持多頭排列格局。 MACD形成金叉，快慢線向上發散，買盤動能集中釋放。RSI處於中性區間，尚未進入超買區域，指標間存在分層現象。MA與EMA組暫無明確方向信號，波動率隨價格觸及布林帶上軌而擴張，短線交易活躍度提升。 近端關鍵阻力位於R2價位0.28732，距離現價不足0.2%，構成即時測試點。下方第一支撐參考R1轉化位0.27889，間距約2.8%。遠端防守位於樞軸0.27121，與現價偏差5.5%。S1價位0.26278作為次級參考，提供更深幅度的回撤觀察基準。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

Bitway 的價格預測

Bitway（BTW）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，BTW 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 %0,00
Bitway (BTW) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Bitway 的價格可能實現 %0,00 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Bitway 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Bitway 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 BTW 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Bitway

準備好開始使用 Bitway 了嗎？在 MEXC 購買 BTW 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Bitway 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Bitway (BTW) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Bitway 將立即存入您的錢包。
Bitway (BTW) 購買教程

Bitway 能做什麼？

擁有 Bitway 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

    探索 MEXC 現貨市場

    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Bitway (BTW) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Bitway (BTW)

Bitway 是連結鏈上流動性與全球機會的網路資本入口網站。其核心產品矩陣包括：Bitway Earn（一個鏈上財富管理平台）以及 Bitway Chain（一條兼容比特幣的權益證明 (PoS) Layer 1 公鏈，旨在支援原生 BTC 金融服務及企業級應用）。

Bitway資源

要更深入地瞭解 Bitway，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方Bitway網站
區塊查詢

類別 :

Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Ethereum Ecosystem

人們還問：關於Bitway的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:30:16 (UTC+8)

Bitway（BTW）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Bitway 的更多資訊

BTWUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 BTW。在 MEXC 上探索 BTWUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Bitway (BTW) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Bitway 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
BTW/USDT
NT$9,38332288
NT$9,38332288NT$9,38332288
+%10,08
6.17M (USDT)
BTW/USDC
NT$9,28875562
NT$9,28875562NT$9,28875562
+%9,24
193.20K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣

熱門

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比特幣

比特幣

BTC
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Tether Gold

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Solana

Solana

SOL
以太幣

以太幣

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

最新

最近上市、可供交易的加密貨幣

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2,9150246
NT$2,9150246NT$2,9150246

+%379,89

utility token

utility token

UTILITY

NT$0,175835
NT$0,175835NT$0,175835

-%6,82

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0,4741151
NT$0,4741151NT$0,4741151

-%23,16

up

up

UPROBINHOOD

NT$8,986767
NT$8,986767NT$8,986767

+%20,85

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9,2828092
NT$9,2828092NT$9,2828092

+%4,33

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8,8246791
NT$8,8246791NT$8,8246791

+%138,42

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0,371830282
NT$0,371830282NT$0,371830282

+%78,14

Velvet

Velvet

VELVET

NT$30,0095996
NT$30,0095996NT$30,0095996

+%32,80

Heima

Heima

HEI

NT$5,0442266
NT$5,0442266NT$5,0442266

+%28,97

Humanity

Humanity

H

NT$3,7136352
NT$3,7136352NT$3,7136352

+%21,60

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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TWD
TWD

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