Bitway 今日價格

Bitway (BTW) 今日實時價格為 NT$ 0,293504，過去 24 小時內變化了 9,68%。目前 BTW 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0,293504 每 BTW。

Bitway 目前市值在 NT$ 645.71M 排名第 #221，流通供應量為 2.20B BTW。過去 24 小時內，BTW 的交易價格在 NT$ 0,255071（低點）和 NT$ 0,308004（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 4,10288005083073717，而歷史最低價為 NT$ 0,2457470609561955427。

短期表現方面，BTW 在過去一小時內波動了 -%0,31，過去7 天內波動了 +%49,53。過去一天，總交易量達到 NT$ 1.69M。

Bitway（BTW）市場資訊

排名 No.221 市值 NT$ 645.71MNT$ 645.71M NT$ 645.71M 成交量（24H） NT$ 1.69MNT$ 1.69M NT$ 1.69M 完全稀釋市值 NT$ 2,94BNT$ 2,94B NT$ 2,94B 流通量 2.20B 2.20B 2.20B 最大供應量 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 總供應量 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 流通率 %22,00 所屬公鏈 BSC

Bitway 的目前市值為 NT$ 645.71M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 1.69M。BTW 的流通量為 2.20B，總供應量是 10000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2,94B。