Aster 目前實時價格為 1.1032 USD。跟蹤 ASTER 對 USD 實時價格更新、實時圖表、市場市值、24 小時交易量等更多資訊。在 MEXC 輕鬆探索 ASTER 價格趨勢。

Aster實時價格 (ASTER)

1 ASTER 兌換為 USD 的實時價格：

$1.1029
$1.1029$1.1029
-5.18%1D
USD
Aster (ASTER) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:28:17 (UTC+8)

Aster（ASTER）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
$ 1.05
$ 1.05$ 1.05
24H最低價
$ 1.2051
$ 1.2051$ 1.2051
24H最高價

$ 1.05
$ 1.05$ 1.05

$ 1.2051
$ 1.2051$ 1.2051

$ 2.419058923870731
$ 2.419058923870731$ 2.419058923870731

$ 0.08438718204444161
$ 0.08438718204444161$ 0.08438718204444161

+2.15%

-5.18%

-7.86%

-7.86%

Aster（ASTER）目前實時價格為 $ 1.1032。過去 24 小時內，ASTER 的交易價格在 $ 1.05$ 1.2051 之間波動，市場活躍度顯著。ASTER 的歷史最高價為 $ 2.419058923870731，歷史最低價為 $ 0.08438718204444161

從短期表現來看，ASTER 在過去 1 小時內的價格變動為 +2.15%，過去 24 小時內變動為 -5.18%，過去 7 天內累計變動為 -7.86%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Aster（ASTER）市場資訊

No.43

$ 2.23B
$ 2.23B$ 2.23B

$ 30.26M
$ 30.26M$ 30.26M

$ 8.83B
$ 8.83B$ 8.83B

2.02B
2.02B 2.02B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

25.22%

0.05%

BSC

Aster 的目前市值為 $ 2.23B, 它過去 24 小時的交易量為 $ 30.26M。ASTER 的流通量為 2.02B，總供應量是 8000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 8.83B

Aster（ASTER）價格歷史 USD

跟蹤 Aster 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.060251-5.18%
30天$ -0.9074-45.14%
60天$ +0.8032+267.73%
90天$ +0.8032+267.73%
Aster 今日價格變化

今天，ASTER 記錄了 $ -0.060251 (-5.18%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Aster 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 $ -0.9074 (-45.14%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Aster 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ASTER 的變化為 $ +0.8032 (+267.73%)，從而更廣泛地了解其表現。

Aster 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 $ +0.8032 (+267.73%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Aster（ASTER）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Aster 價格歷史頁面

什麼是Aster (ASTER)

Aster 是一個面向所有人的新一代去中心化永續合約交易所。在 2024 年底 Astherus 與 APX Finance 合併後，這個全新的身份不僅僅是名稱的改變。我們正在徹底革新人們在去中心化世界中交易永續合約和運用資產的方式。

Aster在 MEXC 已上線，為您提供直接在我們平台上購買、持有、轉讓和質押代幣的便利。無論您是經驗豐富的投資者還是加密貨幣世界的新手，MEXC 都提供用戶友好的界面和各種工具來有效管理您的 Aster 投資。有關該代幣的更多詳細信息，我們邀請您訪問我們的數位資產介紹頁面。

此外，您還可以：
- 檢查 ASTER 質押可用性，瞭解如何通過持有的資產賺取獎勵。
- 在我們的部落格上閱讀有關 Aster 的評論和分析報告，以瞭解最新的市場趨勢和專家見解。

我們全面的資源旨在讓您的 Aster 購買體驗順暢且信息豐富，確保您擁有自信投資所需的所有工具和知識。

Aster 價格預測 (USD)

Aster（ASTER）在明天、下週、下個月將到達多少 USD 呢？您的 Aster（ASTER）資產在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年後、20 年後價值多少呢？您可以使用我們的價格預測工具來進行 Aster 的長期和短期價格預測。

現在就查看 Aster 價格預測

Aster（ASTER）代幣經濟

了解 Aster（ASTER）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 ASTER 代幣的完整經濟學

如何購買Aster (ASTER)

正在尋找如何購買 Aster？該過程簡單且不麻煩！您可以按照我們的如何購買的分步指南輕鬆在 MEXC 上購買Aster。我們為您提供詳細的說明和影片教程，演示如何在 MEXC 上註冊並使用各種可用的便捷支付選項。

ASTER 兌換為當地貨幣

1 Aster（ASTER）至 VND
29,030.708
1 Aster（ASTER）至 AUD
A$1.676864
1 Aster（ASTER）至 GBP
0.816368
1 Aster（ASTER）至 EUR
0.93772
1 Aster（ASTER）至 USD
$1.1032
1 Aster（ASTER）至 MYR
RM4.63344
1 Aster（ASTER）至 TRY
46.235112
1 Aster（ASTER）至 JPY
¥167.6864
1 Aster（ASTER）至 ARS
ARS$1,646.559096
1 Aster（ASTER）至 RUB
87.4286
1 Aster（ASTER）至 INR
97.324304
1 Aster（ASTER）至 IDR
Rp18,386.659312
1 Aster（ASTER）至 PHP
64.901256
1 Aster（ASTER）至 EGP
￡E.52.335808
1 Aster（ASTER）至 BRL
R$5.913152
1 Aster（ASTER）至 CAD
C$1.533448
1 Aster（ASTER）至 BDT
134.97652
1 Aster（ASTER）至 NGN
1,608.156704
1 Aster（ASTER）至 COP
$4,275.959072
1 Aster（ASTER）至 ZAR
R.18.97504
1 Aster（ASTER）至 UAH
46.323368
1 Aster（ASTER）至 TZS
T.Sh.2,723.944216
1 Aster（ASTER）至 VES
Bs233.8784
1 Aster（ASTER）至 CLP
$1,035.9048
1 Aster（ASTER）至 PKR
Rs312.073216
1 Aster（ASTER）至 KZT
593.113416
1 Aster（ASTER）至 THB
฿36.041544
1 Aster（ASTER）至 TWD
NT$33.846176
1 Aster（ASTER）至 AED
د.إ4.048744
1 Aster（ASTER）至 CHF
Fr0.871528
1 Aster（ASTER）至 HKD
HK$8.560832
1 Aster（ASTER）至 AMD
֏421.389304
1 Aster（ASTER）至 MAD
.د.م10.160472
1 Aster（ASTER）至 MXN
$20.287848
1 Aster（ASTER）至 SAR
ريال4.137
1 Aster（ASTER）至 ETB
Br168.62412
1 Aster（ASTER）至 KES
KSh142.522408
1 Aster（ASTER）至 JOD
د.أ0.7821688
1 Aster（ASTER）至 PLN
4.004616
1 Aster（ASTER）至 RON
лв4.809952
1 Aster（ASTER）至 SEK
kr10.325952
1 Aster（ASTER）至 BGN
лв1.853376
1 Aster（ASTER）至 HUF
Ft368.711504
1 Aster（ASTER）至 CZK
23.023784
1 Aster（ASTER）至 KWD
د.ك0.3375792
1 Aster（ASTER）至 ILS
3.596432
1 Aster（ASTER）至 BOB
Bs7.601048
1 Aster（ASTER）至 AZN
1.87544
1 Aster（ASTER）至 TJS
SM10.270792
1 Aster（ASTER）至 GEL
2.989672
1 Aster（ASTER）至 AOA
Kz1,005.644024
1 Aster（ASTER）至 BHD
.د.ب0.4159064
1 Aster（ASTER）至 BMD
$1.1032
1 Aster（ASTER）至 DKK
kr7.071512
1 Aster（ASTER）至 HNL
L28.936936
1 Aster（ASTER）至 MUR
50.173536
1 Aster（ASTER）至 NAD
$19.107424
1 Aster（ASTER）至 NOK
kr11.020968
1 Aster（ASTER）至 NZD
$1.908536
1 Aster（ASTER）至 PAB
B/.1.1032
1 Aster（ASTER）至 PGK
K4.699632
1 Aster（ASTER）至 QAR
ر.ق4.015648
1 Aster（ASTER）至 RSD
дин.111.015016
1 Aster（ASTER）至 UZS
soʻm13,291.563208
1 Aster（ASTER）至 ALL
L91.664888
1 Aster（ASTER）至 ANG
ƒ1.974728
1 Aster（ASTER）至 AWG
ƒ1.974728
1 Aster（ASTER）至 BBD
$2.2064
1 Aster（ASTER）至 BAM
KM1.853376
1 Aster（ASTER）至 BIF
Fr3,244.5112
1 Aster（ASTER）至 BND
$1.423128
1 Aster（ASTER）至 BSD
$1.1032
1 Aster（ASTER）至 JMD
$176.644384
1 Aster（ASTER）至 KHR
4,430.517392
1 Aster（ASTER）至 KMF
Fr467.7568
1 Aster（ASTER）至 LAK
23,982.608216
1 Aster（ASTER）至 LKR
රු334.501272
1 Aster（ASTER）至 MDL
L18.798528
1 Aster（ASTER）至 MGA
Ar4,969.3644
1 Aster（ASTER）至 MOP
P8.814568
1 Aster（ASTER）至 MVR
16.87896
1 Aster（ASTER）至 MWK
MK1,908.64632
1 Aster（ASTER）至 MZN
MT70.49448
1 Aster（ASTER）至 NPR
रु154.657608
1 Aster（ASTER）至 PYG
7,768.7344
1 Aster（ASTER）至 RWF
Fr1,598.5368
1 Aster（ASTER）至 SBD
$9.090368
1 Aster（ASTER）至 SCR
15.290352
1 Aster（ASTER）至 SRD
$43.830136
1 Aster（ASTER）至 SVC
$9.630936
1 Aster（ASTER）至 SZL
L19.107424
1 Aster（ASTER）至 TMT
m3.872232
1 Aster（ASTER）至 TND
د.ت3.2367888
1 Aster（ASTER）至 TTD
$7.468664
1 Aster（ASTER）至 UGX
Sh3,830.3104
1 Aster（ASTER）至 XAF
Fr621.1016
1 Aster（ASTER）至 XCD
$2.97864
1 Aster（ASTER）至 XOF
Fr621.1016
1 Aster（ASTER）至 XPF
Fr112.5264
1 Aster（ASTER）至 BWP
P15.7206
1 Aster（ASTER）至 BZD
$2.2064
1 Aster（ASTER）至 CVE
$104.594392
1 Aster（ASTER）至 DJF
Fr195.2664
1 Aster（ASTER）至 DOP
$70.571704
1 Aster（ASTER）至 DZD
د.ج143.393936
1 Aster（ASTER）至 FJD
$2.526328
1 Aster（ASTER）至 GNF
Fr9,592.324
1 Aster（ASTER）至 GTQ
Q8.428448
1 Aster（ASTER）至 GYD
$230.447448
1 Aster（ASTER）至 ISK
kr134.5904

Aster資源

要更深入地瞭解 Aster，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Aster網站
區塊查詢

人們還問：關於Aster的其他問題

Aster（ASTER）今日價格是多少？
ASTER 實時價格為 1.1032 USD（以 USD 計），根據最新市場數據實時更新。
目前 ASTER 兌 USD 的價格是多少？
目前 ASTER 兌 USD 的價格為 $ 1.1032。查看 MEXC 轉換器 獲取準確的幣種兌換信息。
Aster 的市值是多少？
ASTER 的市值為 $ 2.23B USD。市值=目前價格 × 流通供應量。市值反映該幣種的總市場價值及其排名。
ASTER 的流通供應量是多少？
ASTER 的流通供應量為 2.02B USD
ASTER 的歷史最高價（ATH）是多少？
ASTER 的歷史最高價是 2.419058923870731 USD
ASTER 的歷史最低價（ATL）是多少？
ASTER 的歷史最低價是 0.08438718204444161 USD
ASTER 的交易量是多少？
ASTER 的 24 小時實時交易量為 $ 30.26M USD
ASTER 今年會漲嗎？
ASTER 是否會上漲取決於市場行情及項目發展。查看 ASTER 價格預測 獲取更深入的分析。
頁面數據最近更新時間：2025-10-27 20:28:17 (UTC+8)

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ASTER 兌 USD 計算器

數量

ASTER
ASTER
USD
USD

1 ASTER = 1.1032 USD

交易 ASTER

ASTER/USDC
$1.1013
$1.1013$1.1013
-5.77%
ASTER/USDT
$1.1029
$1.1029$1.1029
-5.14%

今天就加入MEXC

現貨掛單費率--，吃單費率--
合約掛單費率--，吃單費率--

$115,297.29
$4,154.16
$0.05060
$199.80
$5.5352
$4,154.16
$115,297.29
$199.80
$2.6257
$0.20287
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.2254
$0.002011
$0.000000000000000000005696
$0.2254
$0.0000000948
$0.04191
$0.000000000000009
