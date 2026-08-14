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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。 想知道 NEAR 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 NEAR 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 NEAR 2026–2027 年價格的預測。
關於 NEAR
NEAR Protocol (NEAR) 是一種分散式應用平台，旨在使應用程式能在網路上使用。該網路運行在權益證明（PoS）共識機制上，並使用分片技術來提供可擴展性，旨在以用戶友好的方式促進智能合約的創建和執行。NEAR的主要角色是允許開發者構建安全且可擴展的分散式應用程式（dApps）。該平台的原生實用代幣，NEAR，用於交易費用、權益證明和生態系統內的治理。該協議的設計強調易用性和簡單性，專注於降低與區塊鏈技術相關的技術障礙，從而旨在促進更加可接近和包容的分散式互聯網。
如何在台灣購買和投資 NEAR
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NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.
白皮書
代幣經濟學
NEAR 代幣作為該平台的實用型資產，用於支付交易處理、資料儲存與應用程式執行。驗證者透過運營和保障網路安全來賺取 NEAR 代幣，其獎勵由代幣發行提供資金，年發行率最高可達 5%；隨著網路使用量增長，此發行率可能下降。截至 2023 年，實際通脹率已穩定在約 4.5% 左右。儲存經濟採用類似「押金」的方式處理：帳戶無需持續繳付儲存費用，而是須維持最低 NEAR 餘額，類似於手頭保留一筆保證金。開發者亦內建了變現機制——當用戶與應用程式互動時，該應用可自動收取部分交易手續費，使開發得以永續進行，無需團隊另行發行代幣。此手續費模型設計目標為可預測且穩定，相較於成本劇烈波動的其他網路，NEAR 持續維持極低的交易費用，平均每筆交易僅約 0.001 美元。
團隊
NEAR 由一群在構建可擴展系統方面經驗豐富的工程師與創業家創立。如今，開發工作由獨立組織「NEAR 基金會」（NEAR Foundation）統籌，負責協調技術開發與治理。該協議及其生態系則由全球各地的開發者、驗證節點（validators）及其他參與者共同維護，強化了「無單一實體掌控平台發展方向」的架構。目前生態系已成長至涵蓋逾 800 名活躍開發者、以及超過 300 個基於 NEAR 開發的專案，並獲得業界多方合作夥伴支援。知名合作案包括：Chainlink 提供預言機（oracle）服務、Meta 支援 NFT 整合，以及眾多 DeFi 協議。
技術
NEAR 的運作方式就像一台大型的、由社群共同維護的電腦，其機器分散在全球各地。與依賴 Amazon 或 Google 等供應商提供的中心化基礎設施不同，NEAR 將資料與執行任務分散至一群獨立營運者的網路中。在擴展性方面，NEAR 採用分片（sharding）技術——類似於需求上升時增開結帳通道；隨著網路活動增加，協議亦可動態新增更多「通道」，以維持流暢的效能表現。透過其 Nightshade 分片實現方案，NEAR 每秒可處理高達 10 萬筆交易。除了吞吐量，設計亦高度重視易用性：使用者能以熟悉的使用者名稱（username）而非冗長地址來與應用程式互動；開發者亦可選擇為使用者承擔交易手續費。網路安全性則採用門檻式權益證明（Thresholded Proof of Stake）機制：營運者須抵押一筆保證金，若惡意作業便會遭懲罰沒收，藉此激勵各方誠實參與、同時促進更廣泛的節點參與。目前驗證者（validator）所需的最低抵押門檻為 67,000 枚 NEAR 代幣。對開發者而言，NEAR 的體驗近似現代網頁開發，支援 Rust、AssemblyScript 等程式語言，並提供多種框架，包括 NEAR SDK、React Native SDK，以及適用於遊戲開發的 Unity SDK。
概覽
NEAR 協議是一個易於使用的區塊鏈平台，支援開發者打造去中心化應用程式（dApps），同時為日常使用者提供簡潔直觀的使用體驗。它透過結合人類可讀的帳戶名稱、可預測的定價機制與動態分片（dynamic sharding）技術，解決了可用性、可擴展性與安全性等核心問題。該網路可被視為一個由社群營運的雲端環境，讓應用程式能安全地儲存與轉移數位資產（包括金錢與資料），無需仰賴大型科技公司。自上線以來，NEAR 已發展成為備受矚目的 Layer 1 區塊鏈平台之一，每日處理數百萬筆交易，並實現近乎即時的最終確認（near-instant finality）。
路線圖
NEAR 的路線圖著重於讓區塊鏈技術對主流用戶更易於使用，並讓開發者更容易採用。其更廣泛的目標是成為一個更開放、更友善的網際網路之基礎，透過擴展建構於 NEAR 上的應用程式生態系、提升與其他區塊鏈網路的跨鏈互操作性，以及持續增強可擴展性來達成。該協議已達成多項重要里程碑，包括實現 Nightshade 分片技術（sharding）以及推出 Aurora EVM 相容層。治理架構設計上，讓社群能協助引導協議的演進，同時仍支援高效能開發，使 NEAR 能跟上科技變遷的步伐，又不犧牲其去中心化特性。近期，治理更新更透過 NEAR 數位共同體（NDC）提升了社群參與度。