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NEAR 目前實時價格為 1.587 TWD。NEAR 市值為 2,060,287,797.912 TWD。追蹤台灣的 NEAR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！NEAR 目前實時價格為 1.587 TWD。NEAR 市值為 2,060,287,797.912 TWD。追蹤台灣的 NEAR 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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NEAR實時價格 (NEAR)

1 NEAR 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$50.73639
NT$50.73639NT$50.73639
-3.29%1D
TWD
NEAR (NEAR) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:17:52 (UTC+8)

NEAR 今日價格

NEAR (NEAR) 今日實時價格為 NT$ 1.587，過去 24 小時內變化了 3.29%。目前 NEAR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.587 每 NEAR。

NEAR 目前市值在 NT$ 2.06B 排名第 #29，流通供應量為 1.30B NEAR。過去 24 小時內，NEAR 的交易價格在 NT$ 1.5849（低點）和 NT$ 1.673（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 652.7744806669907538，而歷史最低價為 NT$ 16.8150575708

短期表現方面，NEAR 在過去一小時內波動了 -0.36%，過去7 天內波動了 -3.38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 671.15K

NEAR（NEAR）市場資訊

No.29

NT$ 2.06B
NT$ 2.06BNT$ 2.06B

NT$ 671.15K
NT$ 671.15KNT$ 671.15K

NT$ 2.06B
NT$ 2.06BNT$ 2.06B

1.30B
1.30B 1.30B

1,298,227,976
1,298,227,976 1,298,227,976

0.13%

NEAR

NEAR 的目前市值為 NT$ 2.06B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 671.15K。NEAR 的流通量為 1.30B，總供應量是 1298227976，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.06B

NEAR 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 1.5849
NT$ 1.5849NT$ 1.5849
24H最低價
NT$ 1.673
NT$ 1.673NT$ 1.673
24H最高價

NT$ 1.5849
NT$ 1.5849NT$ 1.5849

NT$ 1.673
NT$ 1.673NT$ 1.673

NT$ 652.7744806669907538
NT$ 652.7744806669907538NT$ 652.7744806669907538

NT$ 16.8150575708
NT$ 16.8150575708NT$ 16.8150575708

-0.36%

-3.29%

-3.38%

-3.38%

NEAR（NEAR）價格歷史 TWD

跟蹤 NEAR 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -1.726013-3.29%
30天NT$ -0.4919-23.67%
60天NT$ -0.901-36.22%
90天NT$ +0.094+6.29%
NEAR 今日價格變化

今天，NEAR 記錄了 NT$ -1.726013 (-3.29%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

NEAR 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.4919 (-23.67%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

NEAR 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，NEAR 的變化為 NT$ -0.901 (-36.22%)，從而更廣泛地了解其表現。

NEAR 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.094 (+6.29%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 NEAR（NEAR）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 NEAR 價格歷史頁面

NEAR 分析

本分析利用人工智慧模型評估 NEAR 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

NEAR 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 NEAR 市場整體情緒偏向：看漲，看漲 55% | 看跌 45%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ金叉K > D短線動能回暖，溫度上升。
樞紐點S1 ≤ 現價＜中樞位於 S1‑中樞間剛離開中樞，偏中下位置。
StochRSI> 80超買區短線漲速過快，注意回落風險。
MACD金叉DIF > DEA多頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。
EMA 組1‑2 買20‑40% 賣出多數均線向下，順排偏空。

NEAR_USDT在4小時周期內運行於1.6497價格位。價格位於支撐點1.655下方0.0053單位處。S1支撐位1.627與S2支撐位1.607構成了下方的結構基礎。R1阻力位1.675與R2阻力位1.703則界定了上方空間的邊界。目前價格處於中樞區間的下沿，多空雙方在此位置形成短暫的平衡，市場結構呈現出窄幅震盪的特徵。 短期均線組呈現買入信號排列，EMA組同步確認了短期多頭動能。MACD指標形成了金叉形態，快慢線差值開始擴大。RSI指標讀數處於中性區域，而KDJ與StochRSI數值並未顯示極端超買或超賣狀態。布林帶帶寬維持穩定，波動率未出現顯著擴張或收縮，動能分布相對分散，快慢指標方向基本一致，缺乏單邊突破的強力驅動。 近端關鍵價格位為S1的1.627，該價格距離現價0.0227單位；上方最近阻力位則為R1的1.675，距離現價0.0253單位。遠端參考價格包括S2的1.607以及另一遠端參考R2的1.703，這些價格構成了當前交易區間的邊界。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

哪些因素影響 NEAR 的價格？

NEAR Protocol 的價格受到多項關鍵因素的影響：

1. 採用率與生態系統成長——dApp 開發及用戶活動
2. 技術發展——網路升級與擴容效能提升
3. 市場情緒——整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心
4. 與其他平台的合作與整合
5. 代幣供應動態——質押獎勵與代幣銷毀
6. 其他 Layer 1 區塊鏈的競爭
7. 影響區塊鏈專案的監管消息
8. 開發者活動與 GitHub 提交次數
9. 交易所上的交易量與流動性

為什麼人們想知道 NEAR 今天的價格？

人們希望了解今日的 NEAR 僅價，主要有以下幾個原因：交易決策、投資組合管理、市場時機把握、投資規劃，以及盈虧追蹤。NEAR Protocol 是一個備受歡迎的區塊鏈平台，因此投資人會持續關注其價格，以做出明智的買賣選擇，評估持有資產的價值，並隨時掌握影響其加密貨幣投資的市場趨勢。

NEAR 的價格預測

NEAR（NEAR）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，NEAR 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
NEAR (NEAR) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，NEAR 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 NEAR 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 NEAR 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 NEAR 2026–2027 年價格的預測。

關於 NEAR

NEAR Protocol (NEAR) 是一種分散式應用平台，旨在使應用程式能在網路上使用。該網路運行在權益證明（PoS）共識機制上，並使用分片技術來提供可擴展性，旨在以用戶友好的方式促進智能合約的創建和執行。NEAR的主要角色是允許開發者構建安全且可擴展的分散式應用程式（dApps）。該平台的原生實用代幣，NEAR，用於交易費用、權益證明和生態系統內的治理。該協議的設計強調易用性和簡單性，專注於降低與區塊鏈技術相關的技術障礙，從而旨在促進更加可接近和包容的分散式互聯網。

如何在台灣購買和投資 NEAR

準備好開始使用 NEAR 了嗎？在 MEXC 購買 NEAR 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 NEAR 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 NEAR (NEAR) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，NEAR 將立即存入您的錢包。
NEAR (NEAR) 購買教程

NEAR 能做什麼？

擁有 NEAR 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

    合約交易

    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

    MEXC 盤前交易

    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 NEAR (NEAR) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是NEAR (NEAR)

NEAR Protocol is the blockchain for AI. A high-performance, AI-native platform built to power the next generation of decentralized applications and intelligent agents. It provides the infrastructure AI needs to transact, operate, and interact across Web2 and Web3. NEAR combines three core elements: User-Owned AI, which ensures agents act in users’ best interests; Intents and Chain Abstraction, which eliminate blockchain complexity for seamless, goal-driven transactions across chains; and a sharded blockchain architecture that delivers the scalability, speed, and low-cost execution needed for real-world AI and Web3 use. This integrated stack makes NEAR the foundation for building secure, user-owned, AI-native applications at internet scale.

白皮書

NEAR資源

要更深入地瞭解 NEAR，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方NEAR網站
區塊查詢

類別 :

Alleged SEC SecuritiesArtificial Intelligence (AI)Binance-Peg Tokens

人們還問：關於NEAR的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:17:52 (UTC+8)

NEAR（NEAR）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 NEAR 的更多資訊

NEARUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 NEAR。在 MEXC 上探索 NEARUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 NEAR (NEAR) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 NEAR 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
NEAR/USDT
NT$50.761966
NT$50.761966NT$50.761966
-3.30%
411.28K (USDT)
NEAR/USDC
NT$50.707617
NT$50.707617NT$50.707617
-3.32%
23.32K (USDT)
NEAR/USD1
NT$50.745981
NT$50.745981NT$50.745981
-3.20%
35.71K (USDT)

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KiiChain

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KII

NT$2.6368856
NT$2.6368856NT$2.6368856

+334.10%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18820739
NT$0.18820739NT$0.18820739

-0.27%

Thinking Cat

Thinking Cat

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NT$0.457171
NT$0.457171NT$0.457171

-25.90%

up

up

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NT$9.172193
NT$9.172193NT$9.172193

+23.34%

DAPPOS

DAPPOS

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NT$9.4253954
NT$9.4253954NT$9.4253954

+5.93%

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.6368856
NT$2.6368856NT$2.6368856

+334.10%

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Fusionist

ACE

NT$8.2843861
NT$8.2843861NT$8.2843861

+123.83%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.363223958
NT$0.363223958NT$0.363223958

+74.02%

Cap

Cap

CAP

NT$2.3405237
NT$2.3405237NT$2.3405237

+34.99%

Heima

Heima

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NT$4.7235675
NT$4.7235675NT$4.7235675

+20.77%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

NEAR 兌 TWD 計算器

數量

NEAR
NEAR
TWD
TWD

1 NEAR = 50.73639 TWD