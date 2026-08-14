NEAR 今日價格

NEAR (NEAR) 今日實時價格為 NT$ 1.587，過去 24 小時內變化了 3.29%。目前 NEAR 兌 TWD 的匯率為 NT$ 1.587 每 NEAR。

NEAR 目前市值在 NT$ 2.06B 排名第 #29，流通供應量為 1.30B NEAR。過去 24 小時內，NEAR 的交易價格在 NT$ 1.5849（低點）和 NT$ 1.673（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 652.7744806669907538，而歷史最低價為 NT$ 16.8150575708。

短期表現方面，NEAR 在過去一小時內波動了 -0.36%，過去7 天內波動了 -3.38%。過去一天，總交易量達到 NT$ 671.15K。

NEAR（NEAR）市場資訊

排名 No.29 市值 NT$ 2.06BNT$ 2.06B NT$ 2.06B 成交量（24H） NT$ 671.15KNT$ 671.15K NT$ 671.15K 完全稀釋市值 NT$ 2.06BNT$ 2.06B NT$ 2.06B 流通量 1.30B 1.30B 1.30B 總供應量 1,298,227,976 1,298,227,976 1,298,227,976 市場佔有率 0.13% 所屬公鏈 NEAR

NEAR 的目前市值為 NT$ 2.06B, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 671.15K。NEAR 的流通量為 1.30B，總供應量是 1298227976，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 2.06B。