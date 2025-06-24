baibysitter 價格 (BAIBY)
今天 baibysitter (BAIBY) 的實時價格爲 0.00105133 USD。目前其市值爲 $ 525.66K USD。BAIBY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
baibysitter 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- baibysitter 當天價格變化爲 +25.29%
- 其循環供應量爲 500.00M USD
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今天內，baibysitter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00021219。
在過去30天內，baibysitter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，baibysitter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，baibysitter 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00021219
|+25.29%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
baibysitter 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.51%
+25.29%
-43.63%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
bAIbysitter is an advanced security layer designed to protect autonomous agents operating within the Virtuals ecosystem. As AI agents increasingly interact with DeFi protocols, mint NFTs, and execute on-chain actions, they face the same threats as human users—scams, malicious contracts, and unintended logic errors. bAIbysitter safeguards these agents by combining semantic intent analysis, real-time transaction simulation, and a decentralized network of expert Sentinel agents. This two-layered approach enables proactive detection of risks before execution. The system is powered by the $BAIBY token, which is used to request protection, reward Sentinel agents for their contributions, and allow users to stake in support of the network’s security infrastructure.
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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 BAIBY 兌換 VND
₫27.66574895
|1 BAIBY 兌換 AUD
A$0.0016085349
|1 BAIBY 兌換 GBP
￡0.0007674709
|1 BAIBY 兌換 EUR
€0.0009041438
|1 BAIBY 兌換 USD
$0.00105133
|1 BAIBY 兌換 MYR
RM0.0044576392
|1 BAIBY 兌換 TRY
₺0.0416642079
|1 BAIBY 兌換 JPY
¥0.1524533633
|1 BAIBY 兌換 RUB
₽0.0825504316
|1 BAIBY 兌換 INR
₹0.0904774598
|1 BAIBY 兌換 IDR
Rp17.2349152752
|1 BAIBY 兌換 KRW
₩1.4284315577
|1 BAIBY 兌換 PHP
₱0.0598837568
|1 BAIBY 兌換 EGP
￡E.0.0526190665
|1 BAIBY 兌換 BRL
R$0.0057718017
|1 BAIBY 兌換 CAD
C$0.0014403221
|1 BAIBY 兌換 BDT
৳0.1284830393
|1 BAIBY 兌換 NGN
₦1.6299610054
|1 BAIBY 兌換 UAH
₴0.0438614876
|1 BAIBY 兌換 VES
Bs0.10828699
|1 BAIBY 兌換 PKR
Rs0.2993451909
|1 BAIBY 兌換 KZT
₸0.5436006898
|1 BAIBY 兌換 THB
฿0.0343574644
|1 BAIBY 兌換 TWD
NT$0.031014235
|1 BAIBY 兌換 AED
د.إ0.0038583811
|1 BAIBY 兌換 CHF
Fr0.000841064
|1 BAIBY 兌換 HKD
HK$0.0082424272
|1 BAIBY 兌換 MAD
.د.م0.0095565897
|1 BAIBY 兌換 MXN
$0.0200173232