Grvt 今日價格

Grvt (GRVT) 今日實時價格為 NT$ 0.3378，過去 24 小時內變化了 2.05%。目前 GRVT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3378 每 GRVT。

Grvt 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- GRVT。過去 24 小時內，GRVT 的交易價格在 NT$ 0.3208（低點）和 NT$ 0.3565（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，GRVT 在過去一小時內波動了 -2.18%，過去7 天內波動了 +6.39%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.07M。

Grvt（GRVT）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 2.07MNT$ 2.07M NT$ 2.07M 完全稀釋市值 NT$ 337.80MNT$ 337.80M NT$ 337.80M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 ETH

Grvt 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.07M。GRVT 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 337.80M。