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Grvt 目前實時價格為 0.3378 TWD。GRVT 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 GRVT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！Grvt 目前實時價格為 0.3378 TWD。GRVT 市值為 -- TWD。追蹤台灣的 GRVT 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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Grvt實時價格 (GRVT)

1 GRVT 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$10.799466
NT$10.799466NT$10.799466
+2.05%1D
TWD
Grvt (GRVT) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:57:55 (UTC+8)

Grvt 今日價格

Grvt (GRVT) 今日實時價格為 NT$ 0.3378，過去 24 小時內變化了 2.05%。目前 GRVT 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.3378 每 GRVT。

Grvt 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- GRVT。過去 24 小時內，GRVT 的交易價格在 NT$ 0.3208（低點）和 NT$ 0.3565（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --

短期表現方面，GRVT 在過去一小時內波動了 -2.18%，過去7 天內波動了 +6.39%。過去一天，總交易量達到 NT$ 2.07M

Grvt（GRVT）市場資訊

--
----

NT$ 2.07M
NT$ 2.07MNT$ 2.07M

NT$ 337.80M
NT$ 337.80MNT$ 337.80M

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Grvt 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 2.07M。GRVT 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 337.80M

Grvt 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.3208
NT$ 0.3208NT$ 0.3208
24H最低價
NT$ 0.3565
NT$ 0.3565NT$ 0.3565
24H最高價

NT$ 0.3208
NT$ 0.3208NT$ 0.3208

NT$ 0.3565
NT$ 0.3565NT$ 0.3565

--
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--
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-2.18%

+2.05%

+6.39%

+6.39%

Grvt（GRVT）價格歷史 TWD

跟蹤 Grvt 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ +0.216942+2.05%
30天NT$ +0.2377+237.70%
60天NT$ +0.2377+237.70%
90天NT$ +0.2377+237.70%
Grvt 今日價格變化

今天，GRVT 記錄了 NT$ +0.216942 (+2.05%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

Grvt 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ +0.2377 (+237.70%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

Grvt 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，GRVT 的變化為 NT$ +0.2377 (+237.70%)，從而更廣泛地了解其表現。

Grvt 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ +0.2377 (+237.70%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 Grvt（GRVT）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 Grvt 價格歷史頁面

Grvt 分析

本分析利用人工智慧模型評估 Grvt 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

Grvt 今日市場趨勢：看漲還是看跌？

目前 GRVT 市場整體情緒偏向：看跌，看漲 35% | 看跌 65%;

指標維度模型結論佔比/閾值小白解讀
KDJ死叉K < D短線動能降溫，溫度下降。
樞紐點R1 ＜ 現價 ≤ R2位於 R1‑R2 間高於中樞，但未進極端高價區。
StochRSI20‑80中性區正常節奏，無極端信號。
MACD死叉DIF < DEA空頭動能抬頭。
BOLL (20,2)中軌 < 價格 ≤ 上軌中軌與上軌間偏強，但未極端。
RSI (14)中性30‑70處於正常區間，仍有空間。
MA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。
EMA 組0 買0‑20% 賣出均線全面下排，短期顯著低於長期。

GRVT_USDT在4小時周期運行於0.3369價格位。價格突破R1支撐點0.33627，目前位於中樞0.32975上方區域。均線系統尚未呈現明確的多頭排列，買盤信號缺失。當前結構位於短期阻力位之上，下方中樞構成主要參考基準。 MACD指標呈現死叉狀態，快慢線呈向下發散趨勢。RSI讀數處於中性區間，未出現極端超買或超賣信號。KDJ與StochRSI數值顯示動能分散，缺乏單邊推力。布林帶開口形態平穩，波動率維持常態水平。多空雙方在此位置爭奪激烈，短期方向性動能不足。 近端關鍵支撐位於R1支撐點0.33627，距離現價0.00063。下方第一支撐位S1為0.3241，距離現價0.0128。遠端參考支撐S2位於0.31758。上方最近阻力位R2為0.34192，距離現價0.00502。若價格回落至中樞0.32975附近，將測試該結構的有效性。

本內容由 AI 基於歷史與目前市場數據生成，僅供參考，不構成任何投資建議。

Grvt 的價格預測

Grvt（GRVT）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，GRVT 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
Grvt (GRVT) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，Grvt 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Grvt 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 Grvt 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 GRVT 2026–2027 年價格的預測。

如何在台灣購買和投資 Grvt

準備好開始使用 Grvt 了嗎？在 MEXC 購買 GRVT 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 Grvt 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 Grvt (GRVT) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，Grvt 將立即存入您的錢包。
Grvt (GRVT) 購買教程

Grvt 能做什麼？

擁有 Grvt 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 Grvt (GRVT) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
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除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是Grvt (GRVT)

Grvt 是一個自託管的鏈上財富平台，將四大垂直領域——理財、投資、交易與支付——統一在單一自託管餘額之上，基於自訂的 ZKsync 技術堆疊 Validium 第二層運行，具備 CEX 級效能。單筆充值預設即可獲得收益，無需認證即可從 $1 起投資機構級產品，並可同時作為交易抵押品使用——全程由用戶自行託管。自 2024 年 12 月起已上線，為全球首個獲牌照的永續 DEX。

Grvt資源

要更深入地瞭解 Grvt，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

官方Grvt網站
區塊查詢

類別 :

BNB Chain EcosystemDerivativesDecentralized Finance (DeFi)

人們還問：關於Grvt的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 21:57:55 (UTC+8)

Grvt（GRVT）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 Grvt 的更多資訊

GRVTUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 GRVT。在 MEXC 上探索 GRVTUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 Grvt (GRVT) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 Grvt 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
GRVT/USDC
NT$10.799466
NT$10.799466NT$10.799466
+2.20%
176.32K (USDT)
GRVT/USDT
NT$10.793072
NT$10.793072NT$10.793072
+2.11%
6.19M (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8533225
NT$2.8533225NT$2.8533225

+369.73%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.18213309
NT$0.18213309NT$0.18213309

-3.48%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4558922
NT$0.4558922NT$0.4558922

-26.11%

up

up

UPROBINHOOD

NT$8.996358
NT$8.996358NT$8.996358

+20.98%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.4135665
NT$9.4135665NT$9.4135665

+5.80%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.8533225
NT$2.8533225NT$2.8533225

+369.73%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$7.9656452
NT$7.9656452NT$7.9656452

+115.21%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.369976022
NT$0.369976022NT$0.369976022

+77.25%

Heima

Heima

HEI

NT$5.05126
NT$5.05126NT$5.05126

+29.15%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.3816872
NT$28.3816872NT$28.3816872

+25.59%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

GRVT 兌 TWD 計算器

數量

GRVT
GRVT
TWD
TWD

1 GRVT = 10.799466 TWD