Thông tin giá theo USD của ZKFair (ZKF)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.0000265 $ 0.0000265 $ 0.0000265 Thấp nhất 24H $ 0.00003181 $ 0.00003181 $ 0.00003181 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.0000265$ 0.0000265 $ 0.0000265 Cao nhất 24H $ 0.00003181$ 0.00003181 $ 0.00003181 ATH $ 0.02491955$ 0.02491955 $ 0.02491955 Giá thấp nhất $ 0.0000085$ 0.0000085 $ 0.0000085 Biến động giá (1 giờ) +14.29% Biến động giá (1D) -4.12% Biến động giá (7 ngày) -18.73% Biến động giá (7 ngày) -18.73%

Giá thời gian thực của ZKFair (ZKF) là $0.0000304. Trong 24 giờ qua, ZKF được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.0000265 và cao nhất là $ 0.00003181, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ZKF là $ 0.02491955, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0000085.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZKF đã biến động +14.29% trong 1 giờ qua, -4.12% trong 24 giờ và -18.73% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ZKFair (ZKF)

Vốn hóa thị trường $ 303.05K$ 303.05K $ 303.05K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 303.05K$ 303.05K $ 303.05K Nguồn cung lưu thông 10.00B 10.00B 10.00B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ZKFair là $ 303.05K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ZKF là 10.00B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 303.05K.