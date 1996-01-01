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Top token Rollup theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Rollup. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07902
+0.59%
+0.14%
-6.63%
$ 489.96M
$ 1.82M
2
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1116
+0.09%
-1.42%
-0.09%
$ 221.60M
$ 502.24K
3
OP
OP
OP
$ 0.08955
+0.18%
-0.29%
-0.55%
$ 191.01M
$ 401.21K
4
STRK
STRK
STRK
$ 0.02354
-0.47%
-6.70%
-4.69%
$ 148.58M
$ 6.30M
5
Nervos Network
Nervos Network
CKB
$ 0.0008765
+0.70%
-1.71%
+7.16%
$ 42.94M
$ 69.41M
6
$ 0.006027
-0.13%
+1.48%
+5.44%
$ 38.59M
$ 10.39M
7
Hermez Network
Hermez Network
HEZ
$ 3.13
+0.32%
--
0.00%
$ 34.58M
$ 1.92K
8
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.47458
-0.41%
-1.11%
-0.27%
$ 31.93M
$ 126.40K
9
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02928506
+0.86%
+0.17%
+35.38%
$ 27.31M
$ 20.82M
10
Phala
Phala
PHA
$ 0.02447
+2.32%
+1.89%
+17.92%
$ 20.40M
$ 4.32M
11
Metis
Metis
METIS
$ 2.548
-0.04%
+0.44%
+2.84%
$ 19.00M
$ 26.24K
12
Taiko
Taiko
TAIKO
$ 0.0727
+0.14%
-0.82%
+4.33%
$ 14.07M
$ 760.34K
13
Loopring
Loopring
LRC
$ 0.00984
0.00%
-0.81%
-5.75%
$ 13.45M
$ 5.43M
14
Boba
Boba
BOBA
$ 0.01882
+0.59%
-2.17%
0.00%
$ 9.33M
$ 3.32M
15
Puffer
Puffer
PUFFER
$ 0.013
+0.77%
+1.55%
+7.38%
$ 6.34M
$ 4.38M
16
Giant Mammoth
Giant Mammoth
GMMT
$ 0.001737
-0.46%
-3.82%
-7.12%
$ 3.64M
$ 5.44M
17
Aleph Zero
Aleph Zero
AZERO
$ 0.009509
+0.15%
-5.35%
+4.77%
$ 2.54M
$ 5.91M
18
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.002239
-0.71%
-3.79%
+18.52%
$ 1.99M
$ 24.91M
19
Superseed
Superseed
SUPR
$ 8.965E-5
0.00%
-0.20%
+1.32%
$ 896.47K
--
20
GOAT Network
GOAT Network
GOATED
$ 0.008083
+0.56%
+8.39%
-9.39%
$ 844.07K
$ 7.76M
21
Myria
Myria
MYRIA
$ 1.151E-5
+0.52%
-4.60%
+6.38%
$ 575.54K
--
22
LightLink
LightLink
LL
$ 0.00120425
-0.22%
-0.00%
+1.12%
$ 98.35K
$ 25.76K
23
LayerAI
LayerAI
LAI
$ 3.866E-5
0.00%
-22.10%
+0.21%
$ 88.71K
--
24
ZKFair
ZKFair
ZKF
$ 4.9E-6
0.00%
-3.90%
0.00%
$ 48.97K
--
25
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00413561
0.00%
--
+4.70%
$ 30.41K
$ 1.55
26
OpenLedger
OpenLedger
OPEN
$ 0.20518
-2.52%
-4.03%
+7.03%
--
$ 277.07K

Câu hỏi thường gặp

Token Rollup là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Rollup đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 26 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1.32B.
Token Rollup nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Rollup được theo dõi trên MEXC, GOATED đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 8.39% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Rollup trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 26 token Rollup, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Rollup phổ biến bao gồm ARB, IMX, OP. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Rollup là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Rollup là khoảng $1.32B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Rollup, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.