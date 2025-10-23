Thông tin giá theo USD của ZERA (ZERA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.02007734 Cao nhất 24H $ 0.02494384 ATH $ 0.04713878 Giá thấp nhất $ 0.01672797 Biến động giá (1 giờ) -6.19% Biến động giá (1D) -1.55% Biến động giá (7 ngày) +0.11%

Giá thời gian thực của ZERA (ZERA) là $0.02334364. Trong 24 giờ qua, ZERA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02007734 và cao nhất là $ 0.02494384, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ZERA là $ 0.04713878, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01672797.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZERA đã biến động -6.19% trong 1 giờ qua, -1.55% trong 24 giờ và +0.11% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ZERA (ZERA)

Vốn hóa thị trường $ 23.33M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 23.33M Nguồn cung lưu thông 999.38M Tổng cung 999,375,033.3813196

Vốn hoá thị trường hiện tại của ZERA là $ 23.33M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ZERA là 999.38M, với tổng nguồn cung là 999375033.3813196. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.33M.