Giá ZERA theo thời gian thực hôm nay là 0.02334364 USD. Theo dõi cập nhật giá ZERA sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá ZERA dễ dàng ngay trên MEXC.Giá ZERA theo thời gian thực hôm nay là 0.02334364 USD. Theo dõi cập nhật giá ZERA sang USD theo thời gian thực, biểu đồ trực tiếp, vốn hoá thị trường, khối lượng 24 giờ và nhiều thông tin khác. Khám phá xu hướng giá ZERA dễ dàng ngay trên MEXC.

Tìm hiểu thêm về ZERA

Thông tin giá ZERA

Website chính thức ZERA

Tokenomics của ZERA

Dự báo giá ZERA

Earn

Airdrop+

Tin tức

Blog

Learn

Logo ZERA

Giá ZERA (ZERA)

Chưa niêm yết

Giá theo thời gian thực 1 ZERA sang USD

$0.02334364
$0.02334364$0.02334364
-1.50%1D
mexc
Dữ liệu token này được lấy từ bên thứ ba. MEXC chỉ đóng vai trò tổng hợp thông tin. Khám phá các token được niêm yết khác trên thị trường MEXC Spot!
USD
Biểu đồ giá ZERA (ZERA) theo thời gian thực
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 11:05:29 (UTC+8)

Thông tin giá theo USD của ZERA (ZERA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
$ 0.02007734
$ 0.02007734$ 0.02007734
Thấp nhất 24H
$ 0.02494384
$ 0.02494384$ 0.02494384
Cao nhất 24H

$ 0.02007734
$ 0.02007734$ 0.02007734

$ 0.02494384
$ 0.02494384$ 0.02494384

$ 0.04713878
$ 0.04713878$ 0.04713878

$ 0.01672797
$ 0.01672797$ 0.01672797

-6.19%

-1.55%

+0.11%

+0.11%

Giá thời gian thực của ZERA (ZERA) là $0.02334364. Trong 24 giờ qua, ZERA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.02007734 và cao nhất là $ 0.02494384, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ZERA là $ 0.04713878, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.01672797.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZERA đã biến động -6.19% trong 1 giờ qua, -1.55% trong 24 giờ và +0.11% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ZERA (ZERA)

$ 23.33M
$ 23.33M$ 23.33M

--
----

$ 23.33M
$ 23.33M$ 23.33M

999.38M
999.38M 999.38M

999,375,033.3813196
999,375,033.3813196 999,375,033.3813196

Vốn hoá thị trường hiện tại của ZERA là $ 23.33M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ZERA là 999.38M, với tổng nguồn cung là 999375033.3813196. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 23.33M.

Lịch sử giá theo USD của ZERA (ZERA)

Trong hôm nay, biến động giá của ZERA/USD là $ -0.00036753764546841.
Trong 30 ngày qua, biến động giá của ZERA/USD là $ 0.
Trong 60 ngày qua, biến động giá của ZERA/USD là $ 0.
Trong 90 ngày qua, biến động giá của ZERA/USD là $ 0.

Thời gianBiến động (USD)Biến động (%)
Hôm nay$ -0.00036753764546841-1.55%
30 ngày$ 0--
60 ngày$ 0--
90 ngày$ 0--

ZERA (ZERA) là gì

What Is ZERA?

ZERA is a zero-knowledge (ZK) privacy protocol on Solana that enables shielded balances, private transfers, and offline-capable peer-to-peer exchange for existing crypto assets (e.g., USDC, USDT, SOL + more). The project is developed by Zera Labs with the goal of providing cash-like privacy while remaining non-custodial and compatible with existing stablecoin rails.

At the protocol level, users deposit supported assets directly into the protocol and receive “cryptographic notes.” These notes can be transferred privately without the need for an internet connection and later withdrawn back to the same underlying asset. The direct-deposit architecture creates an unified, asset-agnostic anonymity set with clean composability for wallets, relayers, and dApps - without wrapped assets or AMM routing

How Does It Work?

ZERA’s core privacy layer is built on well-studied primitives:

  • Commitments & Nullifiers: Values are committed using Pedersen commitments; unique nullifiers prevent double-spends while keeping linkability hidden.

  • Zero-Knowledge Proofs: Transactions are proven with succinct zk-SNARKs (e.g., Groth16) so validators verify correctness without learning senders, receivers, or amounts.

  • Unified Pool: All notes share a common anonymity set. Optional relayers can submit withdrawals for users, helping further break the link between their network activity and identity.

The protocol is non-custodial; users retain control of their keys and notes. Because deposits/withdrawals map to the same underlying assets, accounting remains transparent at the reserve level while individual transfers stay private.

What Is the ZERA Token Used For?

ZERA is a value-accrual token tied to protocol activity. Its design centers on usage-driven, programmatic burns (i.e., a fraction of protocol volume triggers token burns executed by the program). This mechanism ties token supply reduction directly to adoption, while avoiding direct fees on private transactions.

This approach is intended to align stakeholders with protocol growth while minimizing regulatory complexity associated with fee collection or custody.

Founder & Origin

Led & founded by Hayden “Dax” Porter, a former MetaMask engineer with past roles at USAA and Twitter. The initiative began as a critical response to the state of the industry and a push toward “true digital cash” - prioritizing private, permissionless payments over speculation.

Initially charted as a multi-year PhD-by-publication from concept to product, the effort matured into Zera Labs in 2025, expanding the scope to a privacy-preserving cash layer and an extensible ZK ecosystem.

Privacy & Extensibility

  • Privacy + Compliance Posture: The protocol is non-custodial, does not require intermediate pegs, and avoids direct protocol fees. Reserves always remain fully backed by deposits, and optional relayers further reduce network-level linkability
  • Extensibility: The architecture is designed to add more collateral types and, over time, support cross-chain sources through adapter modules while preserving unified anonymity sets and burn accounting.

ZERA provides private, cash-like transfers for mainstream assets on Solana, couples usage to transparent token burns, and focuses on practical deployability: direct deposits, efficient ZK verification, and a developer-ready stack.

Welcome to the new Zero-knowledge Era.

MEXC là sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu được tin tưởng bởi hơn 10 triệu người dùng trên toàn thế giới. MEXC nổi tiếng với nhiều lựa chọn token nhất, niêm yết token nhanh nhất và phí giao dịch thấp nhất thị trường. Tham gia MEXC ngay để trải nghiệm thanh khoản hàng đầu và mức phí cạnh tranh nhất thị trường!

Nguồn tham khảo ZERA (ZERA)

Website chính thức

Dự đoán giá ZERA (USD)

ZERA (ZERA) sẽ có giá bao nhiêu theo USD vào ngày mai, tuần tới hoặc tháng sau? Tài sản ZERA (ZERA) của bạn có thể được định giá bao nhiêu vào năm 2025, 2026, 2027, 2028 - hoặc thậm chí trong 10 hay 20 năm tới? Sử dụng công cụ dự đoán giá của chúng tôi để khám phá các dự báo ngắn hạn và dài hạn dành cho ZERA.

Xem ngay dự đoán giá ZERA!

ZERA/Tiền tệ địa phương

Tokenomics của ZERA (ZERA)

Hiểu rõ tokenomics của ZERA (ZERA) có thể cung cấp nhận định sâu sắc hơn về giá trị dài hạn và tiềm năng tăng trưởng. Từ cách phân bổ token đến cách quản lý nguồn cung, tokenomics tiết lộ cấu trúc cốt lõi trong nền kinh tế của dự án. Tìm hiểu về tokenomics toàn diện của token ZERA ngay!

Người dùng cũng hỏi: Các câu hỏi khác về ZERA (ZERA)

Hôm nay giá của ZERA (ZERA) là bao nhiêu?
Giá ZERA theo thời gian thực bằng USD là 0.02334364 USD, được cập nhật theo dữ liệu thị trường mới nhất.
Giá hiện tại của ZERA sang USD là bao nhiêu?
Giá hiện tại của ZERA sang USD là $ 0.02334364. Truy cập Công cụ chuyển đổi MEXC để chuyển đổi token chính xác.
Vốn hoá thị trường của ZERA là bao nhiêu?
Vốn hoá thị trường của ZERA là $ 23.33M USD. Vốn hoá thị trường = Giá hiện tại × Nguồn cung lưu hành. Chỉ số này thể hiện tổng giá trị thị trường và thứ hạng của token.
Nguồn cung lưu hành của ZERA là bao nhiêu?
Nguồn cung lưu hành của ZERA là 999.38M USD.
Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ZERA là bao nhiêu?
ZERA đã đạt giá cao nhất mọi thời đại (ATH) là 0.04713878 USD.
Giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) của ZERA là bao nhiêu?
ZERA từng ghi nhận mức giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là 0.01672797 USD.
Khối lượng giao dịch của ZERA là bao nhiêu?
Khối lượng giao dịch 24 giờ theo thời gian thực của ZERA là -- USD.
ZERA có tăng giá trong năm nay không?
ZERA có thể tăng giá trong năm nay tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiến độ phát triển của dự án. Truy cập dự đoán giá ZERA để xem phân tích chi tiết hơn.
Trang được cập nhật mới nhất: 2025-10-23 11:05:29 (UTC+8)

Cập nhập quan trọng về ngành ZERA (ZERA)

Thời gian (UTC+8)LoạiThông tin
10-23 01:13:05Xu hướng ngành tiền mã hóa
Chỉ số sợ hãi tiền mã hóa giảm, thị trường quay trở lại chế độ "Sợ hãi cực độ"
10-22 21:14:27Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin đã giảm 5,12% trong tháng 10 này, có khả năng đánh dấu tháng 10 giảm giá lần thứ ba trong lịch sử
10-22 12:58:37Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin giảm xuống dưới $109,000, Ethereum mất mức hỗ trợ $3,900, tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa giảm xuống $3,751 nghìn tỷ
10-21 22:34:24Xu hướng ngành tiền mã hóa
Bitcoin phục hồi và vượt qua mức 108,000 USD, tăng hơn 1% trong 20 phút
10-21 15:53:36Xu hướng ngành tiền mã hóa
Hôm qua, ETF Bitcoin giao ngay đã chứng kiến dòng tiền rút ròng 40,40 triệu USD, trong khi ETF Ethereum giao ngay có dòng tiền rút ròng 145,7 triệu USD
10-20 18:31:42Xu hướng ngành tiền mã hóa
Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử phục hồi lên 3,868 nghìn tỷ USD, với mức tăng 3,7% trong 24 giờ

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giá tiền mã hoá có rủi ro thị trường cao với nhiều biến động. Bạn nên đầu tư vào các dự án và sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu về những rủi ro liên quan. Bạn nên xem xét cẩn thận kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Vui lòng tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Tài liệu này không được xem là tư vấn tài chính. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể giảm cũng như tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình. MEXC không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo "Điều khoản sử dụng" và "Tuyên bố rủi ro" của chúng tôi. Dữ liệu liên quan đến loại tiền mã hoá được trình bày trên đây (Chẳng hạn như giá thực tế hiện tại) được dựa trên các nguồn của bên thứ ba. Tài liệu được cung cấp cho bạn là tài liệu “nguyên bản” và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin mà không có bất kỳ hình thức đại diện hay bảo đảm nào. Các liên kết trang web của bên thứ ba cũng không thuộc quyền kiểm soát của MEXC. MEXC không chịu trách nhiệm về độ tin cậy và chính xác của các trang web và nội dung từ các bên này.