Giá WISHDOG hôm nay

Giá WISHDOG (WISHDOG) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0,53% trong 24 giờ qua. Tỷ giá WISHDOG sang USD là $ 0 mỗi WISHDOG.

WISHDOG hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 26 294, với nguồn cung lưu hành 1,00B WISHDOG. Trong vòng 24 giờ qua, WISHDOG được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0,00324898, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WISHDOG biến động -0,12% trong giờ qua và -3,53% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường WISHDOG (WISHDOG)

Vốn hóa thị trường $ 26,29K$ 26,29K $ 26,29K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 26,29K$ 26,29K $ 26,29K Nguồn cung lưu thông 1,00B 1,00B 1,00B Tổng cung 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Vốn hoá thị trường hiện tại của WISHDOG là $ 26,29K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WISHDOG là 1,00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 26,29K.