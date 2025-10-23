Thông tin giá theo USD của WachAI (WACH)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00111727 Cao nhất 24H $ 0.00131337 ATH $ 0.0086231 Giá thấp nhất $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.05% Biến động giá (1D) -11.85% Biến động giá (7 ngày) +3.62%

Giá thời gian thực của WachAI (WACH) là $0.001157. Trong 24 giờ qua, WACH được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00111727 và cao nhất là $ 0.00131337, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của WACH là $ 0.0086231, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, WACH đã biến động +0.05% trong 1 giờ qua, -11.85% trong 24 giờ và +3.62% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường WachAI (WACH)

Vốn hóa thị trường $ 596.08K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.16M Nguồn cung lưu thông 515.40M Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của WachAI là $ 596.08K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của WACH là 515.40M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.16M.