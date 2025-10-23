Thông tin giá theo USD của VIVA (VIVA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00458301 $ 0.00458301 $ 0.00458301 Thấp nhất 24H $ 0.00501881 $ 0.00501881 $ 0.00501881 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00458301$ 0.00458301 $ 0.00458301 Cao nhất 24H $ 0.00501881$ 0.00501881 $ 0.00501881 ATH $ 0.01138801$ 0.01138801 $ 0.01138801 Giá thấp nhất $ 0.00199132$ 0.00199132 $ 0.00199132 Biến động giá (1 giờ) +0.99% Biến động giá (1D) +3.08% Biến động giá (7 ngày) -19.45% Biến động giá (7 ngày) -19.45%

Giá thời gian thực của VIVA (VIVA) là $0.00480883. Trong 24 giờ qua, VIVA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00458301 và cao nhất là $ 0.00501881, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của VIVA là $ 0.01138801, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00199132.

Về hiệu suất ngắn hạn, VIVA đã biến động +0.99% trong 1 giờ qua, +3.08% trong 24 giờ và -19.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường VIVA (VIVA)

Vốn hóa thị trường $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,996,105.8538381 999,996,105.8538381 999,996,105.8538381

Vốn hoá thị trường hiện tại của VIVA là $ 4.81M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VIVA là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999996105.8538381. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.81M.