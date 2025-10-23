Thông tin giá theo USD của Umi (UMI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.065007$ 0.065007 $ 0.065007 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) -22.09% Biến động giá (7 ngày) -22.09%

Giá thời gian thực của Umi (UMI) là --. Trong 24 giờ qua, UMI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UMI là $ 0.065007, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, UMI đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và -22.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Umi (UMI)

Vốn hóa thị trường $ 14.10K$ 14.10K $ 14.10K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 24.59K$ 24.59K $ 24.59K Nguồn cung lưu thông 57.32M 57.32M 57.32M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Umi là $ 14.10K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UMI là 57.32M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 24.59K.