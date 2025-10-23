Thông tin giá theo USD của Umbrella Network (UMB)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00020619 $ 0.00020619 $ 0.00020619 Thấp nhất 24H $ 0.00034764 $ 0.00034764 $ 0.00034764 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00020619$ 0.00020619 $ 0.00020619 Cao nhất 24H $ 0.00034764$ 0.00034764 $ 0.00034764 ATH $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Giá thấp nhất $ 0.00020619$ 0.00020619 $ 0.00020619 Biến động giá (1 giờ) +7.98% Biến động giá (1D) +12.88% Biến động giá (7 ngày) -4.95% Biến động giá (7 ngày) -4.95%

Giá thời gian thực của Umbrella Network (UMB) là $0.00025994. Trong 24 giờ qua, UMB được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00020619 và cao nhất là $ 0.00034764, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của UMB là $ 2.62, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00020619.

Về hiệu suất ngắn hạn, UMB đã biến động +7.98% trong 1 giờ qua, +12.88% trong 24 giờ và -4.95% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Umbrella Network (UMB)

Vốn hóa thị trường $ 111.52K$ 111.52K $ 111.52K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 116.33K$ 116.33K $ 116.33K Nguồn cung lưu thông 429.02M 429.02M 429.02M Tổng cung 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464

Vốn hoá thị trường hiện tại của Umbrella Network là $ 111.52K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của UMB là 429.02M, với tổng nguồn cung là 447532308.6155464. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 116.33K.