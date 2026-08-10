Về Trencher

Trencher (TRENCHER) là một đồng tiền mã hóa meme trên mạng lưới Solana, ra đời từ một bức tranh minh họa châm biếm gây sốt do nghệ sĩ Grizzle (được biết đến với tên @grizzle_art trên X) thực hiện, mô tả hài hước hệ sinh thái "Pump" của Solana. Meme này đã nhận được sự đồng cảm từ cộng đồng Solana, khiến những người đam mê quyết định tạo ra token Trencher như một lời tri ân và để ủng hộ chính nghệ sĩ gốc. Bản sắc của Trencher xoay quanh nhân vật hoạt hình cùng tên "Trencher"; trang web chính thức của dự án thậm chí còn cung cấp một công cụ tạo hình ảnh Trencher nhằm khuyến khích sự sáng tạo và gắn kết trong cộng đồng (cho phép người dùng tự tạo ra các tác phẩm nghệ thuật theo chủ đề Trencher của riêng mình).

Giá hiện tại của Trencher là bao nhiêu?

Trencher đang giao dịch ở mức ₫, thể hiện biến động giá là 3.89% trong 24 giờ qua. Con số trực tiếp này phản ánh dữ liệu giao dịch thị trường theo thời gian thực được tổng hợp từ các sàn giao dịch toàn cầu.

TRENCHER so với thị trường tiền mã hóa toàn cầu như thế nào?

Biến động hàng ngày của nó là 3.89% có thể được so sánh với mức trung bình chung của thị trường. Nếu TRENCHER vượt trội hơn thị trường, điều đó cho thấy nhu cầu mua mạnh mẽ hoặc những diễn biến tích cực riêng biệt đối với hệ sinh thái của nó.

Hiệu suất của Trencher so với các token thuộc Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem ra sao?

Trong phân khúc Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem, TRENCHER thể hiện sức cạnh tranh nhờ khối lượng giao dịch, vốn hóa thị trường và hoạt động đang diễn ra trên mạng lưới --.

Vốn hóa thị trường của Trencher hôm nay là bao nhiêu?

Vốn hóa thị trường của ₫21719698636.288910000 đặt TRENCHER ở vị trí #3055, cho thấy mức độ trưởng thành tương đối và niềm tin của nhà đầu tư so với các token khác.

Mức giá dao động trong 24 giờ là bao nhiêu?

Giá hôm nay dao động từ ₫ đến ₫, cung cấp bối cảnh cho các nhà giao dịch theo dõi biến động và cấu trúc thị trường.

Khối lượng giao dịch của TRENCHER sôi động ra sao?

Trencher đã tạo ra ₫-- trong khối lượng giao dịch 24 giờ. Khối lượng cao thường tương quan với xu hướng giá mạnh hơn và thanh khoản thị trường tốt hơn.

Nguồn cung ảnh hưởng thế nào đến định giá của TRENCHER?

Với 999895238.97 token đang lưu hành, mức nguồn cung giúp xác định tính khan hiếm và định giá dài hạn, đặc biệt khi so sánh với các token khác có mô hình lạm phát hoặc giảm phát.