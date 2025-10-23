Thông tin giá theo USD của Titan Token (TNT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00144501 Cao nhất 24H $ 0.00146167 ATH $ 0.00371391 Giá thấp nhất $ 0.00139749 Biến động giá (1 giờ) +0.00% Biến động giá (1D) +0.72% Biến động giá (7 ngày) -2.34%

Giá thời gian thực của Titan Token (TNT) là $0.00146133. Trong 24 giờ qua, TNT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00144501 và cao nhất là $ 0.00146167, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TNT là $ 0.00371391, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00139749.

Về hiệu suất ngắn hạn, TNT đã biến động +0.00% trong 1 giờ qua, +0.72% trong 24 giờ và -2.34% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Titan Token (TNT)

Vốn hóa thị trường $ 146.13K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 146.13K Nguồn cung lưu thông 100.00M Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Titan Token là $ 146.13K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TNT là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 146.13K.