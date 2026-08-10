Giá Runwago hôm nay

Giá Runwago (RUNWAGO) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.00208686, biến động 0.02% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RUNWAGO sang USD là $ 0.00208686 mỗi RUNWAGO.

Runwago hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 106,848, với nguồn cung lưu hành 51.20M RUNWAGO. Trong vòng 24 giờ qua, RUNWAGO được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00207654 (thấp) đến $ 0.00209137 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.968981, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RUNWAGO biến động +0.27% trong giờ qua và +4.07% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 5.97.

Thông tin thị trường Runwago (RUNWAGO)

Vốn hóa thị trường $ 106.85K$ 106.85K $ 106.85K Khối lượng (24H) $ 5.97$ 5.97 $ 5.97 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 208.67K$ 208.67K $ 208.67K Nguồn cung lưu thông 51.20M 51.20M 51.20M Tổng cung 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Runwago là $ 106.85K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 5.97. Nguồn cung lưu hành của RUNWAGO là 51.20M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 208.67K.