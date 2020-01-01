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Top token Move to Earn theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Move to Earn. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
GMT
GMT
GMT
$ 0.00689191
-1.13%
+0.01%
+3.96%
$ 21.44M
$ 4.10M
2
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0.00921029
-1.19%
-0.00%
+4.05%
$ 7.31M
$ 1.34M
3
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00035169
-0.03%
-0.04%
-10.96%
$ 4.71M
$ 16.67K
4
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
+0.02%
$ 1.39M
$ 106.29K
5
Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness
MF
$ 0.00729774
+0.03%
-0.03%
-3.04%
$ 1.37M
$ 39.38K
6
STEPN Green Satoshi Token on Solana
STEPN Green Satoshi Token on Solana
GST-SOL
$ 0.00098782
+0.15%
+0.01%
+4.50%
$ 1.13M
$ 10.03K
7
Galvan
Galvan
IZE
$ 7.295E-5
0.00%
+22.00%
+25.28%
$ 902.74K
--
8
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00015505
+4.26%
-0.06%
-6.88%
$ 713.22K
$ 26.41K
9
KCAL
KCAL
KCAL
$ 0.01158629
0.00%
+0.10%
-24.36%
$ 579.31K
$ 152.15
10
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.00118545
-0.25%
+0.00%
-3.93%
$ 249.37K
$ 223.91
11
dotmoovs
dotmoovs
MOOV
$ 0.00024044
-0.41%
+0.01%
+3.43%
$ 240.43K
$ 11.66K
12
Walken
Walken
WLKN
$ 0.00014608
-0.33%
+0.02%
+6.43%
$ 239.37K
$ 437.29
13
Emorya Finance
Emorya Finance
EMR
$ 0.00011898
-1.14%
+0.06%
-0.17%
$ 112.77K
$ 2.03K
14
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00111886
+1.42%
-0.15%
-64.56%
$ 107.58K
$ 1.45K
15
Runwago
Runwago
RUNWAGO
$ 0.00207427
-0.70%
-0.00%
+1.62%
$ 106.21K
$ 4.66
16
Athledium
Athledium
AEM
$ 0.01499068
+0.07%
+0.04%
+10.67%
$ 44.97K
$ 1.16M
17
MixMarvel
MixMarvel
MIX
$ 1.47E-6
0.00%
+0.80%
+0.68%
$ 14.73K
--
18
SolNav AI
SolNav AI
SOLNAV
$ 9.689E-5
+0.37%
+1.00%
+5.49%
$ 9.68K
--
19
Force
Force
FRC
$ 0.0002173
+0.09%
-0.05%
-0.59%
--
$ 29.59M
20
FIT
FIT
FIT
$ 0.00004837
+0.10%
-0.12%
+0.02%
--
$ 126.81M

Câu hỏi thường gặp

Token Move to Earn là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Move to Earn đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 20 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $40.67M.
Token Move to Earn nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Move to Earn được theo dõi trên MEXC, IZE đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 22.00% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Move to Earn trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 20 token Move to Earn, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Move to Earn phổ biến bao gồm GMT, GRND, SWEAT. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Move to Earn là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Move to Earn là khoảng $40.67M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Move to Earn, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.