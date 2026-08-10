Giá River Pts hôm nay

Giá River Pts (RIVER PTS) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.001497, biến động 2.80% trong 24 giờ qua. Tỷ giá RIVER PTS sang USD là $ 0.001497 mỗi RIVER PTS.

River Pts hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 1,260,757, với nguồn cung lưu hành 877.81M RIVER PTS. Trong vòng 24 giờ qua, RIVER PTS được giao dịch trong khoảng từ $ 0.00149682 (thấp) đến $ 0.00154243 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.0476517, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, RIVER PTS biến động +0.00% trong giờ qua và +0.67% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 152.93.

Thông tin thị trường River Pts (RIVER PTS)

Vốn hóa thị trường $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Khối lượng (24H) $ 152.93$ 152.93 $ 152.93 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Nguồn cung lưu thông 877.81M 877.81M 877.81M Tổng cung 877,813,137.7710176 877,813,137.7710176 877,813,137.7710176

Vốn hoá thị trường hiện tại của River Pts là $ 1.26M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 152.93. Nguồn cung lưu hành của RIVER PTS là 877.81M, với tổng nguồn cung là 877813137.7710176. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.26M.