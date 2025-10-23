Thông tin giá theo USD của Ripplebids (XRPB-SOL)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00000679 Cao nhất 24H $ 0.00000856 ATH $ 0.00028007 Giá thấp nhất $ 0.00000631 Biến động giá (1 giờ) +0.33% Biến động giá (1D) -20.03% Biến động giá (7 ngày) -9.34%

Giá thời gian thực của Ripplebids (XRPB-SOL) là $0.00000685. Trong 24 giờ qua, XRPB-SOL được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00000679 và cao nhất là $ 0.00000856, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của XRPB-SOL là $ 0.00028007, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00000631.

Về hiệu suất ngắn hạn, XRPB-SOL đã biến động +0.33% trong 1 giờ qua, -20.03% trong 24 giờ và -9.34% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Ripplebids (XRPB-SOL)

Vốn hóa thị trường $ 6.84K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.84K Nguồn cung lưu thông 999.86M Tổng cung 999,864,505.638292

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ripplebids là $ 6.84K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của XRPB-SOL là 999.86M, với tổng nguồn cung là 999864505.638292. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.84K.