Giá Pikaboss hôm nay

Giá Pikaboss (PIKA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.32% trong 24 giờ qua. Tỷ giá PIKA sang USD là $ 0 mỗi PIKA.

Pikaboss hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 6,610,950, với nguồn cung lưu hành 420.69T PIKA. Trong vòng 24 giờ qua, PIKA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, PIKA biến động +0.04% trong giờ qua và +1.48% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Pikaboss (PIKA)

Vốn hóa thị trường $ 6.61M$ 6.61M $ 6.61M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.61M$ 6.61M $ 6.61M Nguồn cung lưu thông 420.69T 420.69T 420.69T Tổng cung 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Pikaboss là $ 6.61M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của PIKA là 420.69T, với tổng nguồn cung là 420690000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.61M.