Bây giờ Paribus đáng giá bao nhiêu?

Paribus hiện đang giao dịch ở mức ₫, với biến động giá là --% trong 24 giờ qua. Mức giá trực tiếp này cung cấp một cái nhìn tổng quan về hoạt động thị trường theo thời gian thực và tâm lý nhà đầu tư.

Liệu PBX hôm nay tăng hay giảm?

PBX đã thể hiện biến động giá trong 24 giờ qua, phản ánh cách thị trường phản ứng trước những tin tức gần đây, khối lượng giao dịch và các diễn biến trong hệ sinh thái Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Cardano Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Made in USA.

Hôm nay Paribus phổ biến đến đâu?

Mã token này đã ghi nhận khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫--, cho thấy có bao nhiêu nhà giao dịch đang tích cực mua hoặc bán PBX.

Điều gì làm cho Paribus khác biệt so với các tài sản tiền điện tử khác?

Là một phần của danh mục Decentralized Finance (DeFi),Arbitrum Ecosystem,Cardano Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Made in USA và được xây dựng trên mạng lưới --, PBX mang đến một tiện ích và vai trò cụ thể trong hệ sinh thái của nó, có thể bao gồm thanh toán, staking, quản trị hoặc các trường hợp sử dụng đặc thù cho ứng dụng.

Có bao nhiêu PBX đang lưu hành trên thị trường?

Có 7941811271.627442 mã token đang lưu hành vào ngày hôm nay, điều này giúp xác định mức độ khan hiếm và giá trị thị trường tổng thể của token.

Giá cao nhất và thấp nhất mọi thời đại của Paribus là bao nhiêu?

Giá cao nhất từng ghi nhận của token (ATH) là ₫1104.87780333101500000, trong khi mức thấp nhất (ATL) là ₫, cung cấp bối cảnh quan trọng cho các nhà đầu tư dài hạn khi đánh giá các chu kỳ giá.