Thông tin giá theo USD của ORYNTH (ORY)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0.00106448 $ 0.00106448 $ 0.00106448 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0.00106448$ 0.00106448 $ 0.00106448 ATH $ 0.00368344$ 0.00368344 $ 0.00368344 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.20% Biến động giá (1D) -9.87% Biến động giá (7 ngày) -38.32% Biến động giá (7 ngày) -38.32%

Giá thời gian thực của ORYNTH (ORY) là --. Trong 24 giờ qua, ORY được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0.00106448, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ORY là $ 0.00368344, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ORY đã biến động +0.20% trong 1 giờ qua, -9.87% trong 24 giờ và -38.32% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ORYNTH (ORY)

Vốn hóa thị trường $ 957.21K$ 957.21K $ 957.21K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 957.21K$ 957.21K $ 957.21K Nguồn cung lưu thông 999.92M 999.92M 999.92M Tổng cung 999,924,725.2182198 999,924,725.2182198 999,924,725.2182198

Vốn hoá thị trường hiện tại của ORYNTH là $ 957.21K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ORY là 999.92M, với tổng nguồn cung là 999924725.2182198. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 957.21K.