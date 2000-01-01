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Top token Launchpad theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Launchpad. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1815
+0.28%
-2.05%
-6.44%
$ 602.97M
$ 1.12M
2
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.444
0.00%
+0.77%
+0.56%
$ 509.15M
$ 225.68K
3
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5587
+0.29%
-1.58%
-1.25%
$ 367.36M
$ 340.70K
4
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6342
+0.41%
-0.70%
+3.79%
$ 171.07M
$ 96.72K
5
Kaito
Kaito
KAITO
$ 0.7022
-1.64%
-3.54%
-24.80%
$ 166.65M
$ 288.97K
6
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14652
-0.28%
-3.83%
-12.98%
$ 145.30M
$ 1.05M
7
Vision
Vision
VSN
$ 0.0374
-0.27%
+0.22%
+1.47%
$ 135.18M
$ 1.75M
8
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1303
+0.08%
-1.65%
-2.02%
$ 130.90M
$ 874.73K
9
MetaDAO
MetaDAO
META
$ 5.41
-0.92%
+0.06%
-16.25%
$ 122.64M
$ 2.18M
10
FORM
FORM
FORM
$ 0.2223
-4.18%
-9.95%
+5.02%
$ 82.25M
$ 544.33K
11
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0001058
+0.19%
+0.76%
+1.34%
$ 44.55M
$ 569.23M
12
LAB
LAB
LAB
$ 0.12267
+0.75%
-3.26%
-12.81%
$ 38.16M
$ 2.24M
13
PumpMeme
PumpMeme
PM
$ 1.028
+0.29%
0.00%
+1.38%
$ 32.90M
$ 124.27K
14
Zora
Zora
ZORA
$ 0.005326
-0.02%
+0.23%
-5.57%
$ 23.74M
$ 12.48M
15
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.022088
+0.18%
+22.41%
+27.06%
$ 22.29M
$ 5.92M
16
Nock
Nock
NOCK
$ 0.00958
-1.04%
-6.29%
-18.74%
$ 20.94M
$ 6.38M
17
BounceToken
BounceToken
AUCTION
$ 3.006
+0.17%
-0.69%
+1.04%
$ 20.80M
$ 17.13K
18
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0966
-2.25%
-0.93%
+9.13%
$ 17.79M
$ 295.28K
19
PinkSale
PinkSale
PINKSALE
$ 168.95
0.00%
0.00%
+1.28%
$ 16.89M
$ 10.21
20
Hypurr Fun
Hypurr Fun
HFUN
$ 16.02
+0.38%
+0.00%
-0.74%
$ 15.95M
$ 15.53K
21
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 13.4
+0.97%
+5.76%
+9.77%
$ 13.40M
$ 8.86K
22
JOE
JOE
JOE
$ 0.02901
-0.34%
+10.61%
+19.16%
$ 13.39M
$ 3.76M
23
Metaplex
Metaplex
MPLX
$ 0.02331954
+0.17%
-0.00%
-4.34%
$ 11.12M
$ 569.69K
24
AITECH Cloud Network
AITECH Cloud Network
ACN
$ 0.005257
-0.06%
-0.79%
-1.39%
$ 9.38M
$ 36.55M
25
Bitlight Labs
Bitlight Labs
LIGHT
$ 0.15
-0.86%
-4.55%
+6.96%
$ 6.42M
$ 937.88K
26
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.005366
-0.32%
-6.26%
-2.67%
$ 5.35M
$ 11.42M
27
Polkastarter
Polkastarter
POLS
$ 0.05093
+0.10%
+0.55%
-8.97%
$ 5.06M
$ 1.06M
28
DAO Maker
DAO Maker
DAO
$ 0.02135
+0.09%
-0.87%
+2.42%
$ 4.52M
$ 2.77M
29
Impossible Finance Launchpad
Impossible Finance Launchpad
IDIA
$ 0.00421369
+0.02%
-0.00%
+0.45%
$ 4.21M
$ 64.31
30
Flayer
Flayer
FLAY
$ 0.00625947
+0.05%
-0.06%
+2.98%
$ 3.76M
$ 2.04K
31
Trustswap
Trustswap
TRUSTSWAP
$ 0.03556
+0.23%
-2.09%
+9.80%
$ 3.55M
$ 164.12K
32
Gems
Gems
GEMS
$ 0.004985
+0.02%
-3.97%
-4.87%
$ 2.98M
$ 15.84M
33
Rich Quack
Rich Quack
QUACK
$ 2.6348E-11
+0.88%
+0.70%
-7.48%
$ 2.63M
--
34
FEG Token
FEG Token
FEG
$ 0.0000297
-0.17%
+1.79%
+8.19%
$ 2.60M
$ 1.23B
35
Cicada Finance
Cicada Finance
LTCIC
$ 0.00080285
0.00%
--
-0.39%
$ 2.30M
$ 15.82
36
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01971
+1.51%
-1.37%
-11.11%
$ 2.17M
$ 2.39M
37
Block
Block
BLOCK
$ 0.0021709
0.00%
-0.01%
+5.69%
$ 2.17M
$ 140.64K
38
Allo
Allo
RWA
$ 0.001153
-0.09%
-0.35%
+4.57%
$ 2.06M
$ 45.34M
39
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001849
+0.05%
-0.69%
+4.09%
$ 1.88M
$ 31.88M
40
Believe
Believe
BELIEVE
$ 0.00139408
0.00%
-0.00%
-6.93%
$ 1.78M
$ 122.55K
41
Laso Finance
Laso Finance
LASO
$ 0.134843
+0.28%
-0.00%
+0.73%
$ 1.74M
$ 92.29
42
BOOP
BOOP
BOOP
$ 0.00524115
+0.18%
+0.00%
+0.62%
$ 1.64M
$ 33.40K
43
XFee
XFee
XFEE
$ 7.13
+1.57%
+0.40%
+127.07%
$ 1.42M
$ 69.82K
44
GLADIUS
GLADIUS
GLADIUS
$ 0.00016355
0.00%
-0.26%
-13.18%
$ 1.31M
$ 2.19K
45
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0012306
+0.02%
+0.82%
+7.44%
$ 1.14M
$ 124.10M
46
LiquidLaunch
LiquidLaunch
LIQD
$ 0.00089444
0.00%
-0.02%
-17.57%
$ 1.07M
$ 2.18
47
UNCX Network
UNCX Network
UNCX
$ 22.01
0.00%
--
+4.91%
$ 802.85K
$ 207.72
48
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.7697E-8
+0.09%
+0.20%
+43.54%
$ 713.27K
--
49
BSCPAD
BSCPAD
BSCPAD
$ 0.00390626
+0.03%
-0.00%
+1.39%
$ 685.91K
$ 37.35
50
Ethervista
Ethervista
VISTA
$ 0.7153
+0.22%
-1.37%
+0.75%
$ 670.13K
$ 76.47K

Câu hỏi thường gặp

Token Launchpad là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Launchpad đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 150 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $2.81B.
Token Launchpad nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Launchpad được theo dõi trên MEXC, PONS đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 41.25% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Launchpad trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 150 token Launchpad, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Launchpad phổ biến bao gồm JUP, CAKE, VIRTUAL. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Launchpad là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Launchpad là khoảng $2.81B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Launchpad, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.