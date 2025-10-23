Thông tin giá theo USD của ODIN Tools (ODIN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00276538 Cao nhất 24H $ 0.00292942 ATH $ 0.00779732 Giá thấp nhất $ 0.00201723 Biến động giá (1 giờ) +0.92% Biến động giá (1D) -1.84% Biến động giá (7 ngày) -22.80%

Giá thời gian thực của ODIN Tools (ODIN) là $0.0028555. Trong 24 giờ qua, ODIN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00276538 và cao nhất là $ 0.00292942, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ODIN là $ 0.00779732, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00201723.

Về hiệu suất ngắn hạn, ODIN đã biến động +0.92% trong 1 giờ qua, -1.84% trong 24 giờ và -22.80% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường ODIN Tools (ODIN)

Vốn hóa thị trường $ 213.76K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 263.73K Nguồn cung lưu thông 74.86M Tổng cung 92,358,312.65659387

Vốn hoá thị trường hiện tại của ODIN Tools là $ 213.76K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ODIN là 74.86M, với tổng nguồn cung là 92358312.65659387. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 263.73K.