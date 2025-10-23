Thông tin giá theo USD của MOTO (MOTO)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00183475 Cao nhất 24H $ 0.00313218 ATH $ 0.00592703 Giá thấp nhất $ 0.0003813 Biến động giá (1 giờ) +80.30% Biến động giá (1D) +60.34% Biến động giá (7 ngày) +2.31%

Giá thời gian thực của MOTO (MOTO) là $0.00337436. Trong 24 giờ qua, MOTO được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00183475 và cao nhất là $ 0.00313218, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MOTO là $ 0.00592703, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.0003813.

Về hiệu suất ngắn hạn, MOTO đã biến động +80.30% trong 1 giờ qua, +60.34% trong 24 giờ và +2.31% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường MOTO (MOTO)

Vốn hóa thị trường $ 3.13M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.13M Nguồn cung lưu thông 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của MOTO là $ 3.13M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MOTO là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.13M.