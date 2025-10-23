Thông tin giá theo USD của Moon Rocks (MROCKS)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00798221$ 0.00798221 $ 0.00798221 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.72% Biến động giá (1D) +1.64% Biến động giá (7 ngày) -18.63% Biến động giá (7 ngày) -18.63%

Giá thời gian thực của Moon Rocks (MROCKS) là --. Trong 24 giờ qua, MROCKS được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MROCKS là $ 0.00798221, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MROCKS đã biến động +0.72% trong 1 giờ qua, +1.64% trong 24 giờ và -18.63% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Moon Rocks (MROCKS)

Vốn hóa thị trường $ 992.24K$ 992.24K $ 992.24K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 992.24K$ 992.24K $ 992.24K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,995,503.231923 999,995,503.231923 999,995,503.231923

Vốn hoá thị trường hiện tại của Moon Rocks là $ 992.24K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MROCKS là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999995503.231923. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 992.24K.