Thông tin giá theo USD của Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Thấp nhất 24H $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Cao nhất 24H $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 ATH $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) 0.00% Biến động giá (1D) 0.00% Biến động giá (7 ngày) +0.39% Biến động giá (7 ngày) +0.39%

Giá thời gian thực của Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) là $1.008. Trong 24 giờ qua, MSYRUPUSDP được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.008 và cao nhất là $ 1.008, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MSYRUPUSDP là $ 1.008, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MSYRUPUSDP đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, 0.00% trong 24 giờ và +0.39% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Vốn hóa thị trường $ 201.59M$ 201.59M $ 201.59M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 201.59M$ 201.59M $ 201.59M Nguồn cung lưu thông 200.00M 200.00M 200.00M Tổng cung 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583

Vốn hoá thị trường hiện tại của Midas msyrupUSDp là $ 201.59M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MSYRUPUSDP là 200.00M, với tổng nguồn cung là 199999099.5219583. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 201.59M.