Thông tin giá theo USD của mfercoin (MFER)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00424261 $ 0.00424261 $ 0.00424261 Thấp nhất 24H $ 0.00460666 $ 0.00460666 $ 0.00460666 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00424261$ 0.00424261 $ 0.00424261 Cao nhất 24H $ 0.00460666$ 0.00460666 $ 0.00460666 ATH $ 0.263597$ 0.263597 $ 0.263597 Giá thấp nhất $ 0.00424261$ 0.00424261 $ 0.00424261 Biến động giá (1 giờ) +0.01% Biến động giá (1D) -6.52% Biến động giá (7 ngày) -27.12% Biến động giá (7 ngày) -27.12%

Thông tin thị trường mfercoin (MFER)

Vốn hóa thị trường $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.30M$ 4.30M $ 4.30M Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,998,066.04 999,998,066.04 999,998,066.04

