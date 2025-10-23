Thông tin giá theo USD của Metaverse Face (MEFA)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00002857 $ 0.00002857 $ 0.00002857 Thấp nhất 24H $ 0.00002952 $ 0.00002952 $ 0.00002952 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00002857$ 0.00002857 $ 0.00002857 Cao nhất 24H $ 0.00002952$ 0.00002952 $ 0.00002952 ATH $ 0.00148951$ 0.00148951 $ 0.00148951 Giá thấp nhất $ 0.00002582$ 0.00002582 $ 0.00002582 Biến động giá (1 giờ) +0.40% Biến động giá (1D) +1.56% Biến động giá (7 ngày) -7.70% Biến động giá (7 ngày) -7.70%

Giá thời gian thực của Metaverse Face (MEFA) là $0.00002945. Trong 24 giờ qua, MEFA được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00002857 và cao nhất là $ 0.00002952, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MEFA là $ 0.00148951, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00002582.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEFA đã biến động +0.40% trong 1 giờ qua, +1.56% trong 24 giờ và -7.70% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Metaverse Face (MEFA)

Vốn hóa thị trường $ 279.90K$ 279.90K $ 279.90K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 294.49K$ 294.49K $ 294.49K Nguồn cung lưu thông 9.50B 9.50B 9.50B Tổng cung 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Metaverse Face là $ 279.90K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MEFA là 9.50B, với tổng nguồn cung là 10000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 294.49K.