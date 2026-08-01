Giá Knight Core hôm nay

Giá Knight Core (KNIGHT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 17.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá KNIGHT sang USD là $ 0 mỗi KNIGHT.

Knight Core hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 728,801, với nguồn cung lưu hành 961.91M KNIGHT. Trong vòng 24 giờ qua, KNIGHT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00142108, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, KNIGHT biến động -0.75% trong giờ qua và -18.94% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 22.79K.

Thông tin thị trường Knight Core (KNIGHT)

Vốn hóa thị trường $ 728.80K$ 728.80K $ 728.80K Khối lượng (24H) $ 22.79K$ 22.79K $ 22.79K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 728.80K$ 728.80K $ 728.80K Nguồn cung lưu thông 961.91M 961.91M 961.91M Tổng cung 961,907,203.741439 961,907,203.741439 961,907,203.741439

Vốn hoá thị trường hiện tại của Knight Core là $ 728.80K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 22.79K. Nguồn cung lưu hành của KNIGHT là 961.91M, với tổng nguồn cung là 961907203.741439. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 728.80K.