Thông tin giá theo USD của KittehCoin (MEOW)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00137813 $ 0.00137813 $ 0.00137813 Thấp nhất 24H $ 0.00174633 $ 0.00174633 $ 0.00174633 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00137813$ 0.00137813 $ 0.00137813 Cao nhất 24H $ 0.00174633$ 0.00174633 $ 0.00174633 ATH $ 0.00439965$ 0.00439965 $ 0.00439965 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.03% Biến động giá (1D) -9.27% Biến động giá (7 ngày) -18.49% Biến động giá (7 ngày) -18.49%

Giá thời gian thực của KittehCoin (MEOW) là $0.00157362. Trong 24 giờ qua, MEOW được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00137813 và cao nhất là $ 0.00174633, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MEOW là $ 0.00439965, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, MEOW đã biến động +0.03% trong 1 giờ qua, -9.27% trong 24 giờ và -18.49% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường KittehCoin (MEOW)

Vốn hóa thị trường $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Nguồn cung lưu thông 997.93M 997.93M 997.93M Tổng cung 997,925,587.199906 997,925,587.199906 997,925,587.199906

Vốn hoá thị trường hiện tại của KittehCoin là $ 1.57M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MEOW là 997.93M, với tổng nguồn cung là 997925587.199906. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.57M.