Thông tin giá theo USD của IoTAI (IOTAI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00999288 Cao nhất 24H $ 0.0112887 ATH $ 0.04887246 Giá thấp nhất $ 0.00293688 Biến động giá (1 giờ) +0.14% Biến động giá (1D) +5.23% Biến động giá (7 ngày) -0.04%

Giá thời gian thực của IoTAI (IOTAI) là $0.01123802. Trong 24 giờ qua, IOTAI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00999288 và cao nhất là $ 0.0112887, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của IOTAI là $ 0.04887246, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00293688.

Về hiệu suất ngắn hạn, IOTAI đã biến động +0.14% trong 1 giờ qua, +5.23% trong 24 giờ và -0.04% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường IoTAI (IOTAI)

Vốn hóa thị trường $ 1.12M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.12M Nguồn cung lưu thông 100.00M Tổng cung 100,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của IoTAI là $ 1.12M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của IOTAI là 100.00M, với tổng nguồn cung là 100000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.12M.