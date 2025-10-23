Thông tin giá theo USD của iLuminary Token (ILMT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ:
Thấp nhất 24H $ 0.01570563
Cao nhất 24H $ 0.01786354
ATH $ 0.03000248
Giá thấp nhất $ 0.00183544
Biến động giá (1 giờ) -0.00%
Biến động giá (1D) -10.21%
Biến động giá (7 ngày) +9.45%

Giá thời gian thực của iLuminary Token (ILMT) là $0.01602602. Trong 24 giờ qua, ILMT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.01570563 và cao nhất là $ 0.01786354, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của ILMT là $ 0.03000248, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00183544.

Về hiệu suất ngắn hạn, ILMT đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, -10.21% trong 24 giờ và +9.45% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường iLuminary Token (ILMT)

Vốn hóa thị trường $ 255.72K
Khối lượng (24H) --
Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.23M
Nguồn cung lưu thông 15.96M
Tổng cung 139,389,969.730026

Vốn hoá thị trường hiện tại của iLuminary Token là $ 255.72K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ILMT là 15.96M, với tổng nguồn cung là 139389969.730026. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.23M.