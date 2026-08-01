Giá IKUN hôm nay

Giá IKUN (IKUN) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.79% trong 24 giờ qua. Tỷ giá IKUN sang USD là $ 0 mỗi IKUN.

IKUN hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 101,637, với nguồn cung lưu hành 1000.00M IKUN. Trong vòng 24 giờ qua, IKUN được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.03240492, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, IKUN biến động +0.10% trong giờ qua và +17.99% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 26.91K.

Thông tin thị trường IKUN (IKUN)

Vốn hóa thị trường $ 101.64K$ 101.64K $ 101.64K Khối lượng (24H) $ 26.91K$ 26.91K $ 26.91K Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 101.64K$ 101.64K $ 101.64K Nguồn cung lưu thông 1000.00M 1000.00M 1000.00M Tổng cung 999,997,932.3 999,997,932.3 999,997,932.3

Vốn hoá thị trường hiện tại của IKUN là $ 101.64K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 26.91K. Nguồn cung lưu hành của IKUN là 1000.00M, với tổng nguồn cung là 999997932.3. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 101.64K.