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Top token Hệ sinh thái BONK.fun theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái BONK.fun. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03938
+0.74%
+1.75%
-3.35%
$ 46.38M
$ 21.77M
2
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04225
-1.17%
+8.81%
+8.09%
$ 42.99M
$ 2.70M
3
USELESS COIN
USELESS COIN
USELESS
$ 0.038624
+0.65%
-3.77%
-22.59%
$ 38.89M
$ 3.27M
4
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000005518
-0.42%
-6.93%
-11.99%
$ 18.31M
$ 3.67T
5
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002615
+0.89%
+3.08%
+6.92%
$ 14.46M
$ 23.12M
6
fih
fih
FIH
$ 0.00883365
-1.73%
+0.02%
-8.78%
$ 8.84M
$ 500.86K
7
Freya Protocol
Freya Protocol
FREYA
$ 0.0035635
0.00%
0.00%
+31.90%
$ 1.78M
$ 2.02K
8
Kori
Kori
KORI
$ 0.00123595
+0.27%
-0.01%
-2.74%
$ 1.24M
$ 28.03K
9
Aircoin
Aircoin
AIRCOIN
$ 0.0008175
+0.36%
-0.02%
-13.10%
$ 816.30K
$ 45.15K
10
Bag on Bonk
Bag on Bonk
BAG
$ 0.00065217
+0.30%
-0.00%
+2.45%
$ 652.03K
$ 1.77K
11
Hosico
Hosico
HOSICO
$ 0.0005806
+0.66%
-0.01%
-0.01%
$ 580.51K
$ 594.13
12
Scamcoin
Scamcoin
SCAM
$ 0.00057664
+0.35%
+0.02%
+1.27%
$ 575.62K
$ 24.50K
13
1 Coin Can Change Your Life
1 Coin Can Change Your Life
1-COIN-CAN-CHANGE-YOUR-LIFE
$ 0.00036497
-0.58%
+0.03%
+1.81%
$ 364.53K
$ 346.57K
14
Dollar Cost Average
Dollar Cost Average
DCA
$ 0.00032302
+0.69%
-0.07%
-13.70%
$ 321.20K
$ 3.27K
15
Momo
Momo
MOMO
$ 0.00024378
0.00%
+0.06%
+4.30%
$ 242.47K
$ 48.01K
16
Ani Grok Companion
Ani Grok Companion
ANI
$ 0.00023353
+0.43%
-0.02%
-11.78%
$ 233.50K
$ 47.78K
17
Organic
Organic
ORG
$ 0.00174063
+0.37%
-0.05%
-8.97%
$ 214.66K
$ 931.27
18
REST
REST
REST
$ 0.00037227
+2.73%
+0.02%
-4.74%
$ 186.12K
$ 215.23
19
Capybara
Capybara
CAPY
$ 1.75161E-7
+0.97%
+0.10%
+10.99%
$ 175.11K
--
20
Shit Piss Skin Can
Shit Piss Skin Can
SPSC
$ 0.00014489
+0.65%
-0.02%
+5.41%
$ 144.87K
$ 25.83K
21
Bucky
Bucky
BUCKY
$ 0.00014291
+0.29%
+0.30%
+40.80%
$ 142.90K
$ 4.58K
22
BEPE
BEPE
BEPE
$ 0.00011625
+2.71%
0.00%
-38.64%
$ 115.23K
$ 21.15K
23
Bonk Level Saviour
Bonk Level Saviour
SAVIOUR
$ 0.00645383
0.00%
-0.00%
+4.32%
$ 109.69K
$ 1.55K
24
IKUN
IKUN
IKUN
$ 0.00010104
+0.30%
+0.01%
+16.39%
$ 101.04K
$ 25.94K
25
Ibiza Final Boss
Ibiza Final Boss
BOSS
$ 0.00010563
+0.49%
--
+1.64%
$ 98.28K
$ 27.67
26
Rhetor
Rhetor
RT
$ 9.253E-5
+0.03%
+0.40%
+3.06%
$ 92.53K
--
27
Grassito
Grassito
GRASSITO
$ 1.68109E-7
+1.07%
+8.50%
+16.63%
$ 69.74K
--
28
I AM OUT
I AM OUT
IMOUT
$ 6.181E-5
+0.29%
+6.70%
+4.16%
$ 61.81K
--
29
Bestcoin
Bestcoin
BEST
$ 9.15249E-7
+0.45%
-2.50%
+4.76%
$ 61.54K
--
30
Lizard
Lizard
LIZARD
$ 5.389E-5
+0.45%
-1.40%
+0.34%
$ 53.88K
--
31
SOLLE
SOLLE
SOLLE
$ 4.892E-5
+0.45%
+0.90%
-7.10%
$ 48.90K
--
32
just memecoin
just memecoin
MEMECOIN
$ 4.279E-5
+0.45%
-2.70%
-2.88%
$ 42.49K
--
33
Valentine Grok Companion
Valentine Grok Companion
VALENTINE
$ 4.107E-5
0.00%
-1.00%
+4.42%
$ 41.05K
--
34
Make Memes Great Again
Make Memes Great Again
MMGA
$ 3.366E-5
0.00%
-0.10%
+0.09%
$ 33.66K
--
35
gib
gib
GIB
$ 3.148E-5
+0.61%
-4.20%
+3.86%
$ 31.48K
--
36
TONIC
TONIC
$TONIC
$ 2.938E-5
0.00%
+3.10%
+4.11%
$ 28.22K
--
37
Andrea Von Speed
Andrea Von Speed
ANDREA
$ 2.818E-5
+0.46%
-9.20%
-21.24%
$ 28.18K
--
38
PairPunk
PairPunk
PAIR
$ 2.652E-5
+0.45%
+0.60%
+23.06%
$ 26.50K
--
39
rudi
rudi
RUDI
$ 2.575E-5
+0.47%
+0.10%
+5.79%
$ 25.73K
--
40
FARTLESS COIN
FARTLESS COIN
FARTLESS
$ 2.561E-5
+0.47%
+1.30%
+3.60%
$ 25.60K
--
41
Blue Chip
Blue Chip
BLUECHIP
$ 2.526E-5
+0.16%
+0.30%
-1.75%
$ 25.23K
--
42
Funless
Funless
FUNLESS
$ 4.835E-5
+0.44%
-0.10%
+3.09%
$ 24.15K
--
43
VALA CAPITAL MARKETS
VALA CAPITAL MARKETS
VCM
$ 2.61E-6
+0.38%
-1.60%
-25.43%
$ 20.86K
--
44
BARKcoin
BARKcoin
BARKCOIN
$ 1.807E-5
+0.44%
+3.40%
+6.29%
$ 18.06K
--
45
Sombrero Memes
Sombrero Memes
SOMBRERO
$ 1.734E-5
0.00%
-0.50%
-7.77%
$ 17.27K
--
46
Horny Jail
Horny Jail
JAIL
$ 1.656E-5
+0.42%
+1.10%
+3.69%
$ 16.56K
--
47
The American Dream
The American Dream
DREAM
$ 1.556E-5
0.00%
-2.80%
-1.39%
$ 15.56K
--
48
Itty Bitty
Itty Bitty
ITTY
$ 1.536E-5
0.00%
+5.50%
+6.30%
$ 15.36K
--
49
HODL Coin
HODL Coin
HODL
$ 1.452E-5
0.00%
+1.60%
-14.03%
$ 14.52K
--
50
RADR
RADR
RADR
$ 1.379E-5
+0.51%
+3.60%
+3.30%
$ 12.78K
--

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái BONK.fun là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái BONK.fun đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 63 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $178.92M.
Token Hệ sinh thái BONK.fun nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái BONK.fun được theo dõi trên MEXC, PNUT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 8.81% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái BONK.fun trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 63 token Hệ sinh thái BONK.fun, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái BONK.fun phổ biến bao gồm BANK, PNUT, USELESS. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái BONK.fun là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái BONK.fun là khoảng $178.92M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái BONK.fun, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.