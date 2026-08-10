Giá Hooja hôm nay

Giá Hooja (HOOJA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 19.59% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HOOJA sang USD là $ 0 mỗi HOOJA.

Hooja hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 28,913, với nguồn cung lưu hành 983.73M HOOJA. Trong vòng 24 giờ qua, HOOJA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, HOOJA biến động +5.25% trong giờ qua và -52.94% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Hooja (HOOJA)

Vốn hóa thị trường $ 28.91K$ 28.91K $ 28.91K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 28.91K$ 28.91K $ 28.91K Nguồn cung lưu thông 983.73M 983.73M 983.73M Tổng cung 983,728,436.6776232 983,728,436.6776232 983,728,436.6776232

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hooja là $ 28.91K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HOOJA là 983.73M, với tổng nguồn cung là 983728436.6776232. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 28.91K.