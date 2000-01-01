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Top token Robinhood Ecosystem theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Robinhood Ecosystem. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06997
-0.14%
-0.70%
-1.21%
$ 11.85B
$ 55.41M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
+0.02%
0.00%
$ 4.49B
$ 1.89M
3
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.001
+0.10%
+0.00%
+0.14%
$ 3.49B
$ 303.33M
4
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002907
+0.07%
+1.54%
-1.83%
$ 1.20B
$ 66.68B
5
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5609
+0.05%
-1.67%
-1.03%
$ 366.64M
$ 334.78K
6
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1436
-0.35%
-0.35%
+1.06%
$ 142.83M
$ 1.41M
7
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1308
-0.31%
-2.32%
-1.73%
$ 130.40M
$ 897.57K
8
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08458
-0.15%
+0.04%
+4.14%
$ 118.99M
$ 616.58K
9
syrupUSDG
syrupUSDG
SYRUPUSDG
$ 1.006
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 111.15M
$ 77.30K
10
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07643
0.00%
+0.07%
+2.32%
$ 104.36M
$ 2.61M
11
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02979
+0.78%
+1.50%
+12.04%
$ 49.66M
$ 2.26M
12
ELF
ELF
ELF
$ 0.05842
+0.05%
+0.75%
+0.34%
$ 48.52M
$ 948.15K
13
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005662
+0.16%
-0.95%
+4.72%
$ 42.83M
$ 13.52M
14
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000010445
-0.34%
+0.56%
+2.30%
$ 40.78M
$ 569.44B
15
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.009187
-0.14%
-0.88%
+22.84%
$ 36.94M
$ 9.93M
16
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0.0003176
+0.95%
-3.00%
+7.49%
$ 31.50M
$ 193.88M
17
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0012904
+0.71%
+2.95%
+4.06%
$ 30.05M
$ 44.98M
18
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02201
+0.05%
+0.09%
-1.80%
$ 28.51M
$ 3.21M
19
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.0419
+0.02%
-0.43%
+1.01%
$ 23.21M
$ 1.35M
20
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010881
-1.76%
+3.19%
+9.08%
$ 23.01M
$ 9.95T
21
Nock
Nock
NOCK
$ 0.00959
0.00%
-6.08%
-18.05%
$ 21.03M
$ 6.31M
22
MowCat
MowCat
MOW
$ 0.02010439
-0.12%
0.00%
+0.03%
$ 20.10M
$ 1.93M
23
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.00000005509
+0.33%
-6.77%
-11.78%
$ 18.36M
$ 3.84T
24
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0971
+0.52%
-0.10%
+7.77%
$ 18.07M
$ 281.73K
25
Little John
Little John
JOHN
$ 0.01719516
0.00%
--
+82,569.04%
$ 17.20M
$ 167.50M
26
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01464
-1.14%
+4.62%
+11.86%
$ 14.71M
$ 5.20M
27
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002906
-0.24%
+1.12%
+2.55%
$ 12.42M
$ 19.74M
28
What IF
What IF
IF
$ 0.01139209
+1.30%
+0.11%
-55.21%
$ 10.32M
$ 1.49M
29
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.067
+0.60%
+8.47%
+17.46%
$ 9.85M
$ 268.76K
30
Thinking Cat
Thinking Cat
HMM
$ 0.00379232
-0.12%
-0.09%
+219.49%
$ 3.80M
$ 761.02K
31
Flayer
Flayer
FLAY
$ 0.00624486
-0.73%
-0.06%
+2.70%
$ 3.75M
$ 984.19
32
unstable coin
unstable coin
USDUC
$ 0.003023
+0.48%
-10.11%
-7.94%
$ 3.12M
$ 18.85M
33
GME
GME
GME
$ 0.0003786
-0.52%
+0.52%
-5.48%
$ 2.64M
$ 149.76M
34
Wen
Wen
WEN
$ 0.000003422
-1.01%
-4.93%
-9.19%
$ 2.50M
$ 16.52B
35
LOXI
LOXI
LOXI
$ 0.00235844
-1.92%
-0.02%
-39.87%
$ 2.36M
$ 62.08K
36
Vexanium
Vexanium
VEX
$ 0.002374
0.00%
+0.68%
+1.98%
$ 1.74M
$ 7.30M
37
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 3.3E-6
+0.61%
+62.90%
-72.34%
$ 1.39M
--
38
Liluni
Liluni
LILUNI
$ 0.00136499
-4.88%
+0.92%
-24.42%
$ 1.36M
$ 1.39M
39
Kitsu
Kitsu
KITSU
$ 0.00127561
+1.77%
+0.09%
-27.09%
$ 1.28M
$ 55.25K
40
Buy Button
Buy Button
BUY
$ 0.0013019
-0.21%
+0.00%
-16.29%
$ 1.20M
$ 113.48K
41
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0.00118196
+0.40%
+0.07%
+18.04%
$ 1.18M
$ 14.28K
42
The Stock Impaler
The Stock Impaler
STOCKIMPALER
$ 0.00109998
-1.97%
-0.01%
+1.46%
$ 1.09M
$ 22.36K
43
Boardwalk
Boardwalk
BWLK
$ 0.354158
0.00%
--
+6.39%
$ 1.06M
$ 1.28
44
INTERN
INTERN
INTERN
$ 0.00104935
-4.27%
+0.11%
+22.03%
$ 1.05M
$ 141.96K
45
Lady Marian
Lady Marian
MARIAN
$ 0.00102467
-1.57%
+0.26%
+23.15%
$ 1.02M
$ 176.79K
46
FIRE
FIRE
FIRE
$ 0.00103199
+20.50%
+0.62%
+425.40%
$ 1.02M
$ 88.23K
47
GRID by Virtuals
GRID by Virtuals
GRID
$ 0.00097352
+1.04%
-0.04%
-8.97%
$ 973.24K
$ 8.26K
48
NASDANQ
NASDANQ
NASDANQ
$ 0.00093188
+25.81%
+0.06%
-20.65%
$ 947.71K
$ 602.28K
49
ClawBank
ClawBank
$CLAWBANK
$ 8.85E-6
+0.45%
+7.90%
-10.79%
$ 885.16K
--
50
HOLD
HOLD
EARN
$ 0.00168714
-0.04%
+0.03%
+3.92%
$ 709.58K
$ 805.22

Câu hỏi thường gặp

Token Robinhood Ecosystem là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Robinhood Ecosystem đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 237 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $22.55B.
Token Robinhood Ecosystem nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Robinhood Ecosystem được theo dõi trên MEXC, ANSEMCAT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 62.90% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Robinhood Ecosystem trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 237 token Robinhood Ecosystem, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Robinhood Ecosystem phổ biến bao gồm DOGE, USDE, USDG. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Robinhood Ecosystem là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Robinhood Ecosystem là khoảng $22.55B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Robinhood Ecosystem, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.