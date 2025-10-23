Thông tin giá theo USD của Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 106,732 $ 106,732 $ 106,732 Thấp nhất 24H $ 109,238 $ 109,238 $ 109,238 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 106,732$ 106,732 $ 106,732 Cao nhất 24H $ 109,238$ 109,238 $ 109,238 ATH $ 125,574$ 125,574 $ 125,574 Giá thấp nhất $ 104,795$ 104,795 $ 104,795 Biến động giá (1 giờ) -0.00% Biến động giá (1D) +0.11% Biến động giá (7 ngày) -2.82% Biến động giá (7 ngày) -2.82%

Giá thời gian thực của Hemi Bitcoin (HEMIBTC) là $108,425. Trong 24 giờ qua, HEMIBTC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 106,732 và cao nhất là $ 109,238, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của HEMIBTC là $ 125,574, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 104,795.

Về hiệu suất ngắn hạn, HEMIBTC đã biến động -0.00% trong 1 giờ qua, +0.11% trong 24 giờ và -2.82% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Hemi Bitcoin (HEMIBTC)

Vốn hóa thị trường $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 4.69M$ 4.69M $ 4.69M Nguồn cung lưu thông 43.22 43.22 43.22 Tổng cung 43.22147274 43.22147274 43.22147274

Vốn hoá thị trường hiện tại của Hemi Bitcoin là $ 4.69M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của HEMIBTC là 43.22, với tổng nguồn cung là 43.22147274. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 4.69M.