Thông tin giá theo USD của Guardian Token (GUARDIAN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.28% Biến động giá (7 ngày) +5.09% Biến động giá (7 ngày) +5.09%

Giá thời gian thực của Guardian Token (GUARDIAN) là --. Trong 24 giờ qua, GUARDIAN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GUARDIAN là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GUARDIAN đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.28% trong 24 giờ và +5.09% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Guardian Token (GUARDIAN)

Vốn hóa thị trường $ 393.70K$ 393.70K $ 393.70K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 393.70K$ 393.70K $ 393.70K Nguồn cung lưu thông 693.31M 693.31M 693.31M Tổng cung 693,308,389.030029 693,308,389.030029 693,308,389.030029

Vốn hoá thị trường hiện tại của Guardian Token là $ 393.70K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GUARDIAN là 693.31M, với tổng nguồn cung là 693308389.030029. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 393.70K.