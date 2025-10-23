Thông tin giá theo USD của GKHAN (GKN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.00706978$ 0.00706978 $ 0.00706978 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.48% Biến động giá (1D) -7.56% Biến động giá (7 ngày) -39.18% Biến động giá (7 ngày) -39.18%

Giá thời gian thực của GKHAN (GKN) là --. Trong 24 giờ qua, GKN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GKN là $ 0.00706978, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GKN đã biến động +0.48% trong 1 giờ qua, -7.56% trong 24 giờ và -39.18% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường GKHAN (GKN)

Vốn hóa thị trường $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 2.14M$ 2.14M $ 2.14M Nguồn cung lưu thông 3.00B 3.00B 3.00B Tổng cung 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221 2,999,531,368.21221

Vốn hoá thị trường hiện tại của GKHAN là $ 2.14M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GKN là 3.00B, với tổng nguồn cung là 2999531368.21221. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 2.14M.