Giá Giggle Panda hôm nay

Giá Giggle Panda (GIGL) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.61% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GIGL sang USD là $ 0 mỗi GIGL.

Giggle Panda hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 27,865, với nguồn cung lưu hành 884.04M GIGL. Trong vòng 24 giờ qua, GIGL được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.0063259, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GIGL biến động -0.04% trong giờ qua và -0.03% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Giggle Panda (GIGL)

Vốn hóa thị trường $ 27.87K$ 27.87K $ 27.87K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 31.52K$ 31.52K $ 31.52K Nguồn cung lưu thông 884.04M 884.04M 884.04M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Giggle Panda là $ 27.87K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GIGL là 884.04M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 31.52K.