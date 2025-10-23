Thông tin giá theo USD của Giant Token (GTAN)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0$ 0 $ 0 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.72% Biến động giá (1D) -2.26% Biến động giá (7 ngày) -18.16% Biến động giá (7 ngày) -18.16%

Giá thời gian thực của Giant Token (GTAN) là --. Trong 24 giờ qua, GTAN được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của GTAN là $ 0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GTAN đã biến động +0.72% trong 1 giờ qua, -2.26% trong 24 giờ và -18.16% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Giant Token (GTAN)

Vốn hóa thị trường $ 346.33K$ 346.33K $ 346.33K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 346.33K$ 346.33K $ 346.33K Nguồn cung lưu thông 375.27T 375.27T 375.27T Tổng cung 375,274,564,357,919.4 375,274,564,357,919.4 375,274,564,357,919.4

Vốn hoá thị trường hiện tại của Giant Token là $ 346.33K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GTAN là 375.27T, với tổng nguồn cung là 375274564357919.4. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 346.33K.