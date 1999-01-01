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Top token Từ thiện theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Từ thiện. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1962
+0.26%
-1.36%
+1.61%
$ 7.13B
$ 14.88M
2
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.49
+0.54%
+0.61%
+1.29%
$ 354.46M
$ 664.28K
3
Araracoin
Araracoin
ARARA
$ 0.00044222
+0.02%
0.00%
+1.37%
$ 16.03M
$ 14.45K
4
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0.00345124
+0.26%
-0.00%
-0.66%
$ 3.45M
$ 4.10K
5
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01965
+1.51%
-1.37%
-11.11%
$ 2.17M
$ 2.39M
6
GIVEBACK
GIVEBACK
GBACK
$ 0.00186397
+0.56%
+0.08%
+58.71%
$ 1.86M
$ 3.60K
7
San Chan
San Chan
SAN
$ 0.00146478
+0.37%
-0.06%
+5.33%
$ 1.46M
$ 16.27K
8
Giant Token
Giant Token
GTAN
$ 3.825E-9
+0.24%
+9.70%
+16.69%
$ 1.42M
--
9
My Lovely Planet
My Lovely Planet
MLC
$ 0.01119
-2.70%
-5.97%
+0.99%
$ 1.18M
$ 1.11M
10
Rebel Cars
Rebel Cars
RC
$ 0.00377
0.00%
+21.85%
+99.05%
$ 777.96K
$ 2.38M
11
KindSoul
KindSoul
KNS
$ 0.00071988
+0.44%
-0.04%
+3.89%
$ 716.46K
$ 11.97K
12
boob
boob
BOOB
$ 0.0006261
-0.40%
-0.26%
+69.72%
$ 626.08K
$ 35.87K
13
Leslie
Leslie
LESLIE
$ 3.395E-5
+0.09%
-0.90%
+3.00%
$ 338.80K
--
14
Veterans for the Cause
Veterans for the Cause
VETS
$ 0.00331201
0.00%
--
+4.93%
$ 331.20K
$ 1.04
15
Feed The World
Feed The World
FW
$ 0.0001001
+0.10%
+0.01%
+29.76%
$ 150.19K
$ 8.28
16
KIATOKEN
KIATOKEN
KIA
$ 0.00013552
+0.01%
+0.04%
+2.16%
$ 135.52K
$ 2.01K
17
Gently Used Lada
Gently Used Lada
LADA
$ 4.68E-5
-0.11%
+30.90%
+40.16%
$ 46.74K
--
18
TheSpaceShibaInu
TheSpaceShibaInu
ASTROID
$ 3.176E-5
+0.47%
+1.50%
-6.53%
$ 31.72K
--
19
KindnessCoin
KindnessCoin
KIND
$ 2.568E-5
+0.43%
-4.20%
+32.58%
$ 25.68K
--
20
Minecraft Grandma Fund
Minecraft Grandma Fund
GRANDMA
$ 2.326E-5
+18.37%
+11.80%
+16.53%
$ 23.26K
--
21
Annika
Annika
ANI
$ 2.726E-5
-1.84%
-1.40%
+7.20%
$ 23.20K
--
22
FinnDuck
FinnDuck
FDUCK
$ 1.692E-5
+0.36%
+1.60%
+1.32%
$ 14.68K
--
23
Africa Kids Token
Africa Kids Token
AKIDS
$ 1.253E-5
0.00%
+0.40%
+0.08%
$ 12.48K
--
24
Newton On Base
Newton On Base
NEWB
$ 1.096E-5
0.00%
-0.70%
+3.30%
$ 10.96K
--
25
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.00005468
-0.16%
-1.38%
-23.30%
--
$ 2.62B
26
Trusta.AI
Trusta.AI
TA
$ 0.063
+0.64%
-0.85%
-1.47%
--
$ 1.56M
27
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003312
+0.12%
+0.76%
+1.63%
--
$ 16.11M
28
KASPY
KASPY
KASPY
$ 0.000001365
+0.15%
+0.74%
+4.92%
--
$ 4.67B

Câu hỏi thường gặp

Token Từ thiện là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Từ thiện đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 28 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $7.51B.
Token Từ thiện nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Từ thiện được theo dõi trên MEXC, LADA đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 30.90% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Từ thiện trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 28 token Từ thiện, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Từ thiện phổ biến bao gồm ADA, TRUMP, ARARA. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Từ thiện là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Từ thiện là khoảng $7.51B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Từ thiện, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.