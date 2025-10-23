Thông tin giá theo USD của Gen Z Quant (QUANT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.06486$ 0.06486 $ 0.06486 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +0.23% Biến động giá (1D) -10.46% Biến động giá (7 ngày) -3.26% Biến động giá (7 ngày) -3.26%

Giá thời gian thực của Gen Z Quant (QUANT) là --. Trong 24 giờ qua, QUANT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của QUANT là $ 0.06486, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, QUANT đã biến động +0.23% trong 1 giờ qua, -10.46% trong 24 giờ và -3.26% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Gen Z Quant (QUANT)

Vốn hóa thị trường $ 434.75K$ 434.75K $ 434.75K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 434.75K$ 434.75K $ 434.75K Nguồn cung lưu thông 999.82M 999.82M 999.82M Tổng cung 999,819,618.631871 999,819,618.631871 999,819,618.631871

Vốn hoá thị trường hiện tại của Gen Z Quant là $ 434.75K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của QUANT là 999.82M, với tổng nguồn cung là 999819618.631871. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 434.75K.