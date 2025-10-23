Thông tin giá theo USD của Froggi ($FROGGI)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 0.00135168 Cao nhất 24H $ 0.00142214 ATH $ 0.00854903 Giá thấp nhất $ 0.00135168 Biến động giá (1 giờ) +0.08% Biến động giá (1D) +1.43% Biến động giá (7 ngày) -6.23%

Giá thời gian thực của Froggi ($FROGGI) là $0.00141709. Trong 24 giờ qua, $FROGGI được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00135168 và cao nhất là $ 0.00142214, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của $FROGGI là $ 0.00854903, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00135168.

Về hiệu suất ngắn hạn, $FROGGI đã biến động +0.08% trong 1 giờ qua, +1.43% trong 24 giờ và -6.23% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Froggi ($FROGGI)

Vốn hóa thị trường $ 108.74K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 108.74K Nguồn cung lưu thông 76.74M Tổng cung 76,740,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Froggi là $ 108.74K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của $FROGGI là 76.74M, với tổng nguồn cung là 76740000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 108.74K.