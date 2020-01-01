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Top token Tiêu chuẩn token lai theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Tiêu chuẩn token lai. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005658
-0.30%
-0.70%
+3.67%
$ 42.76M
$ 13.51M
2
DeFrogs
DeFrogs
DEFROGS
$ 16.27
0.00%
-0.00%
+2.97%
$ 162.69K
$ 99.10
3
Burncoin
Burncoin
BURN
$ 0.00782036
+5.59%
+0.09%
+10.98%
$ 154.81K
$ 213.76
4
Bozo Benk
Bozo Benk
BOZO
$ 0.00017872
+0.22%
+0.01%
+0.87%
$ 142.79K
$ 9.64
5
Fungi
Fungi
FUNGI
$ 0.00042382
0.00%
0.00%
-6.94%
$ 89.00K
$ 29.69
6
MUTATIO
MUTATIO
FLIES
$ 0.131896
0.00%
--
+3.02%
$ 69.35K
$ 13.82
7
Tesla rStock
Tesla rStock
TSLAR
$ 53.52
0.00%
--
-0.02%
$ 66.31K
$ 2.80
8
PEPi
PEPi
PEPI
$ 4.9
+0.41%
-0.05%
-24.73%
$ 65.47K
$ 245.00
9
Froggi
Froggi
$FROGGI
$ 0.00080336
+0.05%
+0.38%
+42.08%
$ 61.65K
$ 2.77K
10
RYFT
RYFT
RYFT
$ 0.00059394
+0.25%
-0.13%
-10.99%
$ 51.57K
$ 676.76
11
OnChain Pepe 404
OnChain Pepe 404
OCP404
$ 283.65
+0.28%
--
-0.56%
$ 24.96K
$ 157.24

Câu hỏi thường gặp

Token Tiêu chuẩn token lai là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Tiêu chuẩn token lai đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 11 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $43.65M.
Token Tiêu chuẩn token lai nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Tiêu chuẩn token lai được theo dõi trên MEXC, $FROGGI đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.38% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Tiêu chuẩn token lai trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 11 token Tiêu chuẩn token lai, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Tiêu chuẩn token lai phổ biến bao gồm NPC, DEFROGS, BURN. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Tiêu chuẩn token lai là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Tiêu chuẩn token lai là khoảng $43.65M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Tiêu chuẩn token lai, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.